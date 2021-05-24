Бульбашка крипторинку лусне у будь-який момент, – засновник Ethereum

Минулого тижня ринок криптовалют зазнав серйозного колапсу, втративши близько 35% загальної капіталізації за один день. Віталік Бутерін, наймолодший криптомільярдер та засновник Ethereum цього очікував.

27-річний Віталік Бутерін визнав, що криптовалюти у бульбашці, але важко спрогнозувати, коли вона лусне.

Зверніть увагу Мекка для криптомайнерів: чому китайський гігант видобуватиме біткойн в Техасі

Вона могла луснути вже… Або це може статися за кілька місяців,

– сказав Бутерін.

Вартість Ethereum

У середу, 19 травня, ціна Ethereum впала до 2092 доларів, тобто за день обвалилася на 41%. Станом на 24 травня (9:34) Ethereum коштує 2 143 доларів, за даними Coindesk.

Історичного максимуму криптовалюта досягла 12 травня –

Це падіння криптовалюти забрало у Віталіка Бутеріна статус наймолодшого у світі криптомільярдера. З 1,4 мільярда доларів його статки впали до 850 мільйонів доларів.

Зараз Ethereum є другою валютою за ринковою капіталізацією, поступаючись лише біткойну. Однією з причин популярності є те, що він використовується в транзакціях NFT. Детальніше про них читайте у нашому матеріалі.

Причини краху криптовалют

Ілон Маск заявив, що Tesla відмовилася від біткойну як способу оплати через неекологічність його майнінгу. Пізніше інвестори неправильно інтерпретували слова Ілона Маск у твіттері, подумавши, що компанія позбулася всіх біткойнів.

Китай заборонив фінустановам і платіжним сервісам операції з криптовалютою, що стало черговим кроком КНР у відторгненні крипторинку.

Проте згодом ситуація стабілізувалася: Ілон Маск запевнив, що Tesla не продавала біткойнів і не збирається цього робити навіть попри різке їх падіння.