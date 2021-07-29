Великій Британії загрожують шалені збитки через криптовалюти: чому експерти б'ють на сполох

У Великій Британії стурбовані можливостями, які відкривають криптовалюти для бізнесу. Уряд може зіткнутися з "безмежними втратами", якщо компанії, які працюють з цифровими монетами, стануть банкрутами.

Все більше компаній починають приймати платежі у криптовалютах нарівні з іншими способами оплати. Попри те, що прихильники віртуальних грошей вітають цей крок, експерти з банкрутства остерігаються, що бізнесмени просто прагнуть приховати свої доходи від влади, особливо, якщо їхні компанії зазнають краху.

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Велика Британія стурбована популярністю криптовалют

Виконавча директорка фірми з реструктуризації підприємств Begbies Traynor Джулі Палмер заявила, що новий сплеск популярності платежів у криптовалюті ускладнить роботу для регуляторів, які відповідають за реалізацію процесу банкрутства компаній. Зокрема, знайти джерела надходження кошті буде в рази важче. Це означає, що потенційні злочинці зможуть привласнити гроші, які зазвичай розподіляли між кредиторами та державою. Палмер вважає, що без нових правил щодо оподаткування уряд може зазнавати величезних збитків. Головні загрози, які виникають через популярність цифрових валют, – відмивання грошей та торгівля на чорному ринку.

Можливості безмежні, в залежності від того, наскільки популярним це стане,

– попередила експертка.

У Британії стурбовані популярністю криптовалют / Фото Unsplash

Палмер підмітила, що раніше всі, хто хотів приховати свої статки, мали пройти через досить складну процедуру створення інвестиційного механізму. Для цієї цілі часто використовували офшорні трасти. Однак, на фоні розвитку крипторинку, підприємцям набагато простіше створити віртуальний гаманець в Інтернеті та приймати оплату за свої послуги та товари. За словами експертки, з офшорними трастами можна було хоча б з'ясувати "походження" коштів, тоді як з криптовалютами це зробити набагато важче.

Королівська скарбниця активно вивчає різні дані задля того, щоб створити правила регулювання крипторинку у майбутньому. Одночасно Банк Англії та скарбниця Її Величності вивчають можливість інтеграції цифрових грошей у валютну систему Великої Британії. Одна з ідей – створення власної віртуальної монети, яку дехто називає Britcoin.

Експертка з банкрутства наголосила, що британська влада має створити законодавчу базу для забезпечення належного використання криптоактивів, правила регулювання та оподаткування цього ринку. Крім того, вона додала, що потенційно Велика Британія може не дорахуватися значної частини податку на прибуток.