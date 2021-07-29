Все больше компаний начинают принимать платежи в криптовалюте наравне с другими способами оплаты. Несмотря на то, что сторонники виртуальных денег приветствуют этот шаг, эксперты по банкротству опасаются, что бизнесмены просто стремятся скрыть свои доходы от власти, особенно, если их компании потерпят крах.

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Великобритания обеспокоена популярностью криптовалют

Исполнительный директор фирмы по реструктуризации предприятий Begbies Traynor Джули Палмер заявила, что новый всплеск популярности платежей в криптовалюте усложнит работу для регуляторов, отвечающих за реализацию процесса банкротства компаний. В частности, найти источники поступления средств будет в разы труднее. Это означает, что потенциальные преступники смогут присвоить деньги, которые обычно распределяли между кредиторами и государством. Палмер считает, что без новых правил налогообложения правительство может понести убытки. Главные угрозы, которые возникают из-за популярности цифровых валют, – отмывание денег и торговля на черном рынке.

Возможности безграничны, в зависимости от того, насколько популярным это станет,

– предупредила эксперт.

В Британии обеспокоены популярностью криптовалют / Фото Unsplash

Палмер заметила, что раньше все, кто хотел скрыть свое состояние, должны были пройти через достаточно сложную процедуру создания инвестиционного механизма. Для этой цели часто использовали оффшорные трасты. Однако на фоне развития крипторынка, предпринимателям гораздо проще создать виртуальный кошелек в Интернете и принимать оплату за свои услуги и товары. По словам эксперта, с оффшорными трастами можно было хотя бы выяснить "происхождение" средств, тогда как с криптовалютами это сделать гораздо труднее.

Королевская казна активно изучает различные данные для того, чтобы создать правила регулирования крипторынка в будущем. Одновременно Банк Англии и казна Ее Величества изучают возможность интеграции цифровых денег в валютную систему Великобритании. Одна из идей – создание собственной виртуальной монеты, которую некоторые называют Britcoin.

Эксперт по банкротству подчеркнула, что британские власти должны создать законодательную базу для обеспечения надлежащего использования криптоактивов, правила регулирования и налогообложения этого рынка. Кроме того, она добавила, что потенциально Великобритания может не досчитаться значительной части налога на прибыль.