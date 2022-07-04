Світові центробанки все частіше прагнуть зберігати китайський юань як резервну валюту. Пояснюють це наступним чином – зростання економічної та політичної цілі Китаю на глобальній арені. Відповідно ця тенденція може підірвати багаторічний статус долара США у цій ролі.

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Китайський юань на міжнародній арені

Приблизно 85% центральних банків заявляють, що вони інвестують китайський юань чи принаймні думають про цей крок. Про це свідчать дані опитування UBS Asset Management. Роком раніше цей показник дорівнював 81%.

Менеджери з обміну іноземних валют у центральних банках загалом планують тримати у китайській валюті 5,8% їхніх резервів через 10 років. У 2021 році ця цифра зупинилася на рівні 5,7%. Варто додати, що за даними Міжнародного валютного фонду, минулого тижня оприлюднив наступні дані щодо ситуації на глобальному валютному ринку:

Причини та тенденції

Вторгнення Росії в Україну теж неабияк вплинула на динаміку на валютному ринку. Річ у тому, що тісні стосунки між Пекіном та Москва й стрімкий ріст китайської економіки протягом останніх років призвели до нової хвилі дискусії щодо багатополярного світу, де роль США більше не будуть ключовою силою.

Крім того, замороження російських валютних резервів у США та країнах-союзницях у відповідь на агресію Росії спонукало виникнення нового припущення. Йдеться про те, що країни можуть відмовлятися від долара, аби менше залежати від впливу офіційного Вашингтона на світову фінансову систему.

Важливо! Водночас попри зростання популярності, але юань ще далеко від того, аби становити реальну загрозу для долара США як головної резервної валюти у світі.

Деякі аналітики заявляють, що авторитарна модель управління у Пекіні перетворює зберігання будь-яких китайських активів досить ризиковим кроком. Ще один важливий фактор – зміцнення сумнівів щодо економіки Піднебесної за останній рік:

Адже ринок нерухомості у країні проходить через дуже непростий період;

Тоді як політика лідера Китаю щодо боротьби з коронавірусом призвела до сповільнення темпів економічного зростання.

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