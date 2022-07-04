Мировые центробанки все чаще стремятся сохранить китайский юань как резервную валюту. Объясняют это следующим образом – рост экономической и политической цели Китая на глобальной арене. Соответственно, эта тенденция может подорвать многолетний статус доллара США в этой роли.

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Китайский юань на международной арене

Приблизительно 85% центральных банков заявляют, что они инвестируют китайский юань, или по крайней мере думают об этом шаге. Об этом свидетельствуют данные опроса UBS Asset Management. Годом ранее этот показатель равнялся 81%.

Менеджеры по обмену иностранных валют в центральных банках в целом планируется держать в китайской валюте 5,8% их резервов через 10 лет. В 2021 году эта цифра остановилась на уровне 5,7%. Следует добавить, что по данным Международного валютного фонда, на прошлой неделе обнародовал следующие данные по ситуации на глобальном валютном рынке:

Причины и тенденции

Вторжение России в Украину тоже сильно повлияло на динамику на валютном рынке. Дело в том, что тесные отношения между Пекином и Москвой, и стремительный рост китайской экономики в последние годы привели к новой волне дискуссии о многополярном мире, где роль США больше не будут ключевой силой.

Кроме того, заморозка российских валютных резервов в США и странах-союзниках в ответ на злость России побудило возникновение новой догадки. Речь идет о том что страны могут отказываться от доллара, чтобы меньше зависеть от влияния официального Вашингтона на мировую финансовую систему.

Важно! В то же время, несмотря на рост популярности, но юань еще далеко от того, чтобы представлять реальную угрозу для доллара США как главной резервной валюты в мире.

Некоторые аналитики заявляют, что авторитарная модель управления в Пекине превращает хранение любых китайских активов рисковым шагом. Еще один важный фактор – укрепление сомнений в экономике Поднебесной за последний год:

Ведь рынок недвижимости в стране проходит спустя очень непростой период;

В то время как политика лидера Китая по борьбе с коронавирусом привела к замедлению темпов экономического роста.

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