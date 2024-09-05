Банки у Туреччині закривають рахунки тих, хто співпрацює з Росією
Кредитори у Туреччині почали масово виявляти компанії, які співпрацюють з Росією. Для прикладу, постачають товари державі-агресорці. Про це повідомив російський посол у Туреччині Олексій Єрхов.
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За словами російського дипломата, на сьогодні проблеми у розрахунках між країнами зберігаються. Проте він додав, що турецькі банки все частіше виявляють компанії, які співпрацюють з Росією. У результаті таким бізнесам блокують перекази або закривають рахунки.
До теми! Раніше російські пропагандисти заявляли, що угоди та перекази до Росії в Туреччині перебувають під максимальним контролем фінансових установ. Водночас вони повідомляли, що універсальних заборон для платежів, пов'язаних з росіянами, немає.
Варто додати, що кредитори у Туреччині почали перевіряти та припиняти платежі з Росії з кінця 2023 року. Головна причина – ймовірність запровадження вторинних санкцій проти іноземних банків, які мають професійні зв'язки з Росією.
Більше новин про проблеми з платежами у росіян:
- Нагадаємо, що росіяни також визнають проблеми із проведенням платежів між країнами, адже їм все складніше отримати доступ до цієї послуги. Ба більше, у Росії вважають, що ця проблема надовго. Крім того, наголошують, що жоден із варіантів розрахунків, які нещодавно легалізували, – не допоможе розв'язати наявну проблему.
- Водночас найбільший банк Росії – Сбербанк – повідомив, що немає жодних складнощів із проведення усіх необхідних розрахунків в Індії. До того ж відомо, що у 2024 році кредитор суттєво збільшив свою присутність на ринку країни.