Банки в Турции закрывают счета тех, кто сотрудничает с Россией

Кредиторы в Турции начали массово выявлять компании, которые сотрудничают с Россией. Например, поставляют товары государству-агрессору. Об этом сообщил российский посол в Турции Алексей Ерхов.

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По словам российского дипломата, на сегодня проблемы в расчетах между странами сохраняются. Однако он добавил, что турецкие банки все чаще обнаруживают компании, которые сотрудничают с Россией. В результате таким бизнесам блокируют переводы или закрывают счета.

К теме! Ранее российские пропагандисты заявляли, что сделки и переводы в Россию в Турции находятся под максимальным контролем финансовых учреждений. В то же время они сообщали, что универсальных запретов для платежей, связанных с россиянами, нет.

Стоит добавить, что кредиторы в Турции начали проверять и прекращать платежи из России с конца 2023 года. Главная причина – вероятность введения вторичных санкций против иностранных банков, которые имеют профессиональные связи с Россией.

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