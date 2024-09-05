Банки в Турции закрывают счета тех, кто сотрудничает с Россией
Кредиторы в Турции начали массово выявлять компании, которые сотрудничают с Россией. Например, поставляют товары государству-агрессору. Об этом сообщил российский посол в Турции Алексей Ерхов.
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По словам российского дипломата, на сегодня проблемы в расчетах между странами сохраняются. Однако он добавил, что турецкие банки все чаще обнаруживают компании, которые сотрудничают с Россией. В результате таким бизнесам блокируют переводы или закрывают счета.
К теме! Ранее российские пропагандисты заявляли, что сделки и переводы в Россию в Турции находятся под максимальным контролем финансовых учреждений. В то же время они сообщали, что универсальных запретов для платежей, связанных с россиянами, нет.
Стоит добавить, что кредиторы в Турции начали проверять и прекращать платежи из России с конца 2023 года. Главная причина – вероятность введения вторичных санкций против иностранных банков, которые имеют профессиональные связи с Россией.
Больше новостей о проблемах с платежами у россиян:
- Напомним, что россияне также признают проблемы с проведением платежей между странами, ведь им все сложнее получить доступ к этой услуге. Более того, в России считают, что эта проблема надолго. Кроме того, отмечают, что ни один из вариантов расчетов, которые недавно легализовали, – не поможет решить имеющуюся проблему.
- В то же время крупнейший банк России – Сбербанк – сообщил, что нет никаких сложностей с проведением всех необходимых расчетов в Индии. К тому же известно, что в 2024 году кредитор существенно увеличил свое присутствие на рынке страны.