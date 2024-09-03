Російський банк абсолютно вільно оперує в Індії

Заступник генерального директора Сбербанку заявив, що у них немає жодних проблем з транзакціями в Індії. За його словами, для них немає жодних обмежень. Нагадаємо, що державний Сбербанк входить до санкційних списків США та Євросоюзу.

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Цей кредитор не може проводити транзакції в доларах, євро, а також використовувати систему SWIFT. Проте кредитор, на який припадає до 70% транзакцій, пов'язані з російським експортом до Індії, переорієнтувався на транзакції в рублях і рупіях у своїй торгівлі з однією із найбільших економік світу. Для прикладу, у банку додали, що 9 з 10 транзакцій з цими валютами проходять всього за кілька годин.

До теми! Згідно з даними Reuters, присутність російського в Індії суттєво зросла. Зокрема, з початку року кредитор розширив штат в країні на 150%.

Важливо підмітити, що між транзакціями через банки в Індії та Китаї для росіян існує велика різниця. Річ у тому, що США попередили китайських кредиторів про ймовірність запровадження вторинних санкцій. Тож чимало китайських банків перестали проводити російські транзакції.