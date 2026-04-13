Іран готує відповідь на блокаду США

Іран погрожує помститися, якщо США таки заблокують Ормузьку протоку для суден, які рухаються з та до іранських портів. Тегеран каже, що в такому випадку постраждають саме сусідні країни.

Як Іран погрожує США?

Як вказав речник іранських військових, обмеження США щодо суден вважатиметься піратством, повідомляє Reuters.

Важливо! Він вказав, що у випадку обмежень іранських портів, можуть постраждати всі порти у Перській затоці.

Окрім цього, ще раніше Корпус вартових ісламської революції Ірану наголошував, що всі військові судна, які наблизяться до протоки, вважатимуться порушенням режиму припинення вогню. Нагадаємо, так зване перемир'я діятиме протягом 2 тижнів.

Загострення стосунків США та Ірану виникло після переговорів на цих вихідних. Саме в результаті них, американський уряд вирішив розпочати часткову блокаду Ормузької протоки, повідомляє Reuters.

Американські чиновники заявили, що Іран відхилив вимоги переговорів відмовитися від запасів урану, припинити майбутнє збагачення та припинити фінансування своїх регіональних союзників, позиції, що залишилися з переговорів, від яких Трамп відмовився за 2 дні до війни. Вашингтон все ще сподівається, що Іран прагнутиме миру та можливості розпочати відновлення після збитків, які поглибили економічну кризу,

– вказує видання.

Цікаво, що за сьогодні два танкери, які пов'язані з Іраном вже встигли покинути протоку. Це сталося незадовго після того, як має набути чинності блокада США.

