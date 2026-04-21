Що насправді відбувається на ринку енергоносіїв?

Потрібно розуміти, що ситуація на Близькому Сході призвела до втрати 1 мільярда барелів поставок, повідомляє Bloomberg.

Читайте також "За прохід через Ормуз доведеться заплатити": тим, хто застряг в протоці надійшло повідомлення

Важливо! Ця кількість може зрости до 1,5 мільярда барелів, якщо конфлікт продовжиться.

Ф'ючерси на Brent були надзвичайно волатильними з початку війни з Іраном, зросли близько до 120 доларів за барель, перш ніж впали на тлі перспективи мирних переговорів,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що наразі ринок активно реагує на сигнали про можливі переговори між Іраном та США. Зокрема, це вплинуло на ціну нафти, наприклад, марка Brent сьогодні коштує – 94,97 долара за барель, повідомляє видання Trading Economics.

На думку аналітиків, якщо війна на Близькому Сході триватиме ще місяць – "нафтові ринки досягнуть дна". Тобто, будуть вичерпані запаси.

Водночас, навіть при закінченні конфлікту на Близькому Сході, ситуація швидко не покращиться. Адже триватиме процес відновлення.

Можливо, що потоки нафти через Ормузьку протоку ніколи не повернуться до довоєнного рівня,

– вказала співзасновниця та директорка досліджень Energy Aspects Амріта Сен.

Амріта Сен наголошує, що через близькосхідну війну буде втрачено приблизно 450 мільйонів барелів чистих продуктів. Йдеться, зокрема, про бензин.

Важливо! Цей прогноз передбачає 50% відновлення Ормузької протоки протягом наступного місяця.

Яка наразі ситуація з переговорами між Іраном та США?