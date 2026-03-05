Як може змінитись ринок через ситуацію на Близькому Сході?

Наразі трейдери вважають, що сплеск цін на енергоносії, який відбувся на цьому тижні, може підживити інфляцію, повідомляє Bloomberg.

Також імовірними наслідками є:

тривале зміцнення долара;

ослаблення облігацій та акцій.

Важливо! "Шок" для ринку виникає саме через те, що через Ормузьку протоку проходить приблизно п'ята частина світової нафти. А наразі цей шлях заблокований.

Зауважимо, що певне послаблення на ринку відчувалося після інформації, яка з'явилась в середу. Нагадаємо, тоді Bloomberg повідомив про звернення Ірану до ЦРУ. Іранські чиновники ніби як запропонували переговори.

Реакція ринку з початку війни чітко нагадує дні після нападу Росії на Україну. Ціна на нафту марки Brent підскочила вище 82 доларів за барель, а природний газ злетів до найвищого рівня з 2023 року. Світовий індекс акцій знизився на 2%, причому південнокорейський Kospi зазнав найбільшого падіння за всю історію спостережень,

– вказує видання.

До чого може призвести ситуація на Близькому Сході:

нафта може сягнути 100 доларів протягом місяця;

дохідність 10-річних облігацій США може зрости до 4,25 – 4,60%;

долар може сягати нових максимумів, відносно євро, єни і так далі.

Певні зміни помітні уже зараз. З п'ятниці ціна на європейський природний газ вражаюче зросла. Вона збільшилась на 85%.

Важливо! Наразі експерти очікують зростання цін на газ з майже 55 євро до 100 євро за мегават-годину, якщо конфлікт на Близькому Сході триватиме і далі.

Звичайно, не всі б'ють на сполох. Стратеги Deutsche Bank AG зазначають, що зростання цін на нафту не йде ні в яке порівняння з деякими з найбільших криз в історії, такими як 2022 рік і війна в Перській затоці,

– повідомляє видання.

До яких ще наслідків призвела ситуація на Близькому Сході?