Японія вдається до рішучих дій: країна потребує нафти

Японія хоче вивільнити 20-денні запаси нафти. Це має відбуватися з травня розповіла прем'єр-міністерка країни Санае Такаїчі. Таким чином Японія прагне забезпечити стабільні внутрішні постачання.

Який план має Японія щодо нафти?

Японія також продовжує шукати нафту не з Близького Сходу. Адже конфлікт у регіоні триває, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, Іран та США наче як домовились про двотижневе перемир'я. Проте реальних ознак, що через це Іран розблоковує Ормузьку протоку поки немає, повідомляє Reuters.

Японія залежить від Близького Сходу на близько 95% своєї нафти. Вона почала вивільняти запаси ​16 березня в односторонньому порядку та в координації з іншими країнами відповідно до плану, який передбачає забезпечення достатньої кількості нафти на ​50 днів. 20-денний запас є додатковим,

– вказує видання.

Зауважимо, станом на 7 квітня, запасів Японії мало б вистачити на 228 днів. У тому числі державні резерви, вони розраховані на 143 дні.

Японія самостійно ухвалює рішення про вивільнення нових запасів. Водночас це відбувається при узгодженні дій з Міжнародним енергетичним агентством.

Як Японія уникає нафтової кризи?

До травня Японія зможе забезпечити понад половину імпорту нафти. Йдеться саме про маршрути частиною яких не є Ормузька протока.

Наразі Японія імпортує нафту замінник з США. Протягом травня рівень цих постачань буде в 4 рази вищим ніж в аналогічний період 2025.

Для розуміння, минулого травня Японія імпортувала приблизно – 189 000 барелів нафти на день зі США. Тоді цей показник складав орієнтовно 8% від всього обсягу закупівель, здійснених у цей період.

Цікаво! Японія отримує постачання з Близького Сходу в обхід Ормузької протоки. Наприклад – з порту Янбу на узбережжі Червоного моря Саудівської Аравії.