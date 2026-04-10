Какой план имеет Япония по нефти?

Япония также продолжает искать нефть не с Ближнего Востока. Ведь конфликт в регионе продолжается, сообщает Reuters.

Напомним, Иран и США вроде как договорились о двухнедельном перемирии. Однако реальных признаков, что из-за этого Иран разблокирует Ормузский пролив пока нет, сообщает Reuters.

Япония зависит от Ближнего Востока на около 95% своей нефти. Она начала высвобождать запасы 16 марта в одностороннем порядке и в координации с другими странами в соответствии с планом, который предусматривает обеспечение достаточного количества нефти на 50 дней. 20-дневный запас является дополнительным,

– указывает издание.

Заметим, по состоянию на 7 апреля, запасов Японии должно было хватить на 228 дней. В том числе государственные резервы, они рассчитаны на 143 дня.

Япония самостоятельно принимает решение о высвобождении новых запасов. Но это происходит при согласовании действий с Международным энергетическим агентством.

Как Япония избегает нефтяного кризиса?

К маю Япония сможет обеспечить более половины импорта нефти. Речь идет именно о маршрутах, частью которых не является Ормузский пролив.

Сейчас Япония импортирует нефть заменитель из США. В течение мая уровень этих поставок будет в 4 раза выше чем в аналогичный период 2025.

Для понимания, в прошлом мае Япония импортировала примерно – 189 000 баррелей нефти в день из США. Тогда этот показатель составлял ориентировочно 8% от всего объема закупок, осуществленных в этот период.

Интересно! Япония получает поставки из Ближнего Востока в обход Ормузского пролива. Например – из порта Янбу на побережье Красного моря Саудовской Аравии.