Какой план имеет Япония по нефти?
Япония также продолжает искать нефть не с Ближнего Востока. Ведь конфликт в регионе продолжается, сообщает Reuters.
Напомним, Иран и США вроде как договорились о двухнедельном перемирии. Однако реальных признаков, что из-за этого Иран разблокирует Ормузский пролив пока нет, сообщает Reuters.
Япония зависит от Ближнего Востока на около 95% своей нефти. Она начала высвобождать запасы 16 марта в одностороннем порядке и в координации с другими странами в соответствии с планом, который предусматривает обеспечение достаточного количества нефти на 50 дней. 20-дневный запас является дополнительным,
– указывает издание.
Заметим, по состоянию на 7 апреля, запасов Японии должно было хватить на 228 дней. В том числе государственные резервы, они рассчитаны на 143 дня.
Япония самостоятельно принимает решение о высвобождении новых запасов. Но это происходит при согласовании действий с Международным энергетическим агентством.
Как Япония избегает нефтяного кризиса?
К маю Япония сможет обеспечить более половины импорта нефти. Речь идет именно о маршрутах, частью которых не является Ормузский пролив.
Сейчас Япония импортирует нефть заменитель из США. В течение мая уровень этих поставок будет в 4 раза выше чем в аналогичный период 2025.
Для понимания, в прошлом мае Япония импортировала примерно – 189 000 баррелей нефти в день из США. Тогда этот показатель составлял ориентировочно 8% от всего объема закупок, осуществленных в этот период.
Интересно! Япония получает поставки из Ближнего Востока в обход Ормузского пролива. Например – из порта Янбу на побережье Красного моря Саудовской Аравии.