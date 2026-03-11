В чому вигода від конфлікту на Близькому Сході?

Ціна нафти росте на фоні подій на Близькому Сході, повідомляє Axios.

Відповідно, зростають і доходи низки експортерів. Тих, хто:

розташований далеко від зони конфлікту;

має значні запаси нафти та можливість їх експортувати.

Наприклад, такими є Норвегія та Канада. Не варто виключати зі списку й країни з ринками, що розвиваються: Нігерію та Колумбію.

А Росія, вочевидь, стає найбільш очевидним "переможцем" у цій ситуації. Адже ціна російської сировини сягає рівня світових еталонних марок.

Російська нафта, на яку накладено санкції, торгується з вищою ціною від найпопулярнішого міжнародного еталона, що просто божевілля,

– вказав історик економіки Корнельського університету, в інтерв'ю Axios Ніколас Малдер.

Потрібно розуміти, що доходи Росії від нафти відчутно впали раніше. Це сталося на фоні санкцій, проблем з експортом і цінової стелі, яку, зокрема, затвердив ЄС.

Зауважимо, що на фоні ситуації з Іраном, щодо Росії можуть бути ухвалені певні зміни. Зокрема, як вказував Reuters Білий дім має змогу:

скасувати санкції проти Росії;

а також – вивільнити екстрені запаси сирої нафти.

Ці обговорення відображають побоювання Білого дому щодо того, що зростання цін на нафту після більш ніж тижня ударів США та Ізраїлю по Ірану завдасть шкоди американському бізнесу та споживачам напередодні проміжних виборів у листопаді, коли колеги Трампа, республіканці, сподіваються зберегти контроль над Конгресом,

– вказує видання.

Які зміни, щодо російської нафти, відчутні зараз?