Інвестор-мільярдер та генеральний директор компанії Berkshir Hathaway в листі для медіа детально пояснив свою позицію.

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Розслідування ProPublica

ProPublica проаналізувала декларації Воррена Баффета з 2014 по 2018 рік. Журналісти-розслідувачі з'ясували, що за цей період статки інвестора зросли на 24 мільярди доларів. Проте, він задекларував лише 125 мільйонів доларів доходу і сплатив податок у розмірі 24 мільйонів доларів.

Воррен Баффет справді дивовижний. Він король. За нашими розрахунками, він уникнув більше податків, ніж будь-хто в Америці,

– йдеться у матеріалі американської організації.

ProPublica інформує, що мільярдеру вдається мінімізувати свій дохід, і відповідно податки, зберігаючи свій капітал в активах Berkshire Hathaway. Плюс компанія не виплачує дивіденди інвесторам.

Відповідь Воррена Баффета

Мільярдер заявив, що більшість акціонерів його компанії надають перевагу тому, щоб Berkshire реінвестувала прибутки, а не виплачувала дивіденди. Баффет також наголосив, що інвестори усвідомлюють, що більшість цих коштів врешті-решт підуть на добрі справи.

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Багато великих акціонерів, включаючи мене, насолоджуються довгостроковим збільшенням вартості, знаючи, що воно призначене для благодійності, а не споживання чи династичних прагнень,

– заявив Воррен Баффет.

Інвестор акцентував на тому, що власники цінних паперів компанії Berkshire класів "А" та "В" проголосували проти виплати дивідендів у 2014 році. Баффет захищає своє рішення зберегти практично увесь багатомільярдний капітал у своєму фонді. Багатій пообіцяв віддати майже 100% своїх статків на благодійність. Баффет додав, що з 2006 року пожертвував майже половину зі своїх 475 тисяч активів.

Як Воррен Баффет віддає гроші на благодійність: дивитися відео

Баффет вважає, що краще віддати гроші на благодійність, ніж підтримувати погашення державного боргу США Федеральним урядом. Він у черговий раз підтримав внесення змін до податкового кодексу. Інвестор висловив сподівання, що це допоможе зменшити фінансовий розрив у суспільстві та додав, що багаті династії – "небажане явище для нашого суспільства"

Я вірю, що ці гроші принесуть більше користі суспільству, якщо підуть на благодійність, ніж якщо вони будуть використані для незначного зменшення боргу США, який постійно зростає,

– зауважив мільярдер..

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