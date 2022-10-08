Загальна сума угоди з купівлі Twitter складатиме 44 мільярдів доларів. У наказі судді зазначається, що якщо Маск не закриє угоду до 17:00 28 жовтня, то судовий розгляд буде призначено на листопад.

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