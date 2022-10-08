Загальна сума угоди з купівлі Twitter складатиме 44 мільярдів доларів. У наказі судді зазначається, що якщо Маск не закриє угоду до 17:00 28 жовтня, то судовий розгляд буде призначено на листопад.
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Суд зупинив позов Twitter проти Маска
Рішення про зупинку позову суд прийняв після кількох днів невизначеності щодо намірів Маска стосовно Twitter. Таким чином суд усунув загрозу того, що цього тижня під присягою Маску доведеться давати свідчення стосовно своїх заяв, що Twitter шахрайським шляхом ввів його в оману
Ми з нетерпінням чекаємо на закриття транзакції за ціною 54,20 долара за акцію до 28 жовтня,
– йдеться у заяві Twitter.
У попередній судовій заяві компанія закликала суддю відхилити пропозицію, назвавши план Маска "запрошенням до подальших зловживань та затримок". Також зазначається, що Маск повинен був постати перед судом 17 жовтня, але його свідчення 6 жовтня було відкладено за взаємною згодою.
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У суді 6 жовтня мільярдер заявив, що банки разом працюють, щоб профінансувати угоду, але йому потрібно більше часу. Він стверджував, що невелика затримка краща за місяці, які будуть потрібні для суду та апеляції.
Цього тижня Маск також заявив, що придбає Twitter за ціною 54,20 долара за акцію, про яку він домовився у квітні, за умови, що угода зможе забезпечити боргове фінансування.