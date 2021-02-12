Біткойн знову побив рекорд після заяв Mastercard та найстарішого банку США

Біткойн знову оновив свій історичний максимум і перевищив позначку у 48 тисяч доларів. Ріст почався після новин від міжнародної платіжної системи Mastercard та найстарішого банку США Bank of New York Mellon Corp.

За даними онлайн-біржі Coindesk, ціна головної криптовалюти у п'ятницю, 12 лютого, приблизно о 3:00 становила 48 684 долари. Попередній рекорд біткойн поставив 9 лютого у 48 тисяч доларів.

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Криптовалюта росте в ціні на фоні новин від найстарішого американського банку BNY Mellon, платіжної системи Mastercard та виробника електрокарів Tesla, Про це повідомляє CNBC.



Біткойн оновив свій історичний максимум / Графіка Coindesk

Про що заявив банк США BNY Mellon

Bank of New York Mellon Corp анонсував свій вихід на ринок криптовалюти. Так, клієнти зможуть здійснювати операції з біткойнами та іншими цифровими грошима. Банк вже сформував команду з керівників, яка займатиметься пошуком можливостей для включення цифрових активів в усі напрямки його діяльності. Її очільником став Майк Деміссі – глава відділу інноваційних рішень BNY Mellon.

Зараз BNY Mellon розробляє спеціальну платформу, яка дозволить криптовалюті обертатися в одній системі з, наприклад, держоблігаціями та акціями технологічних компаній.

Коли послуга стане доступною

Очікується, що сервіс з криптовалютами запрацює вже у 2021 році. Однак очільник підрозділу по обслуговуванню активів і цифрових технологій Роман Регельман вважає, аби цифрові активи стали повністю інтегровані в традиційну інфраструктуру Уолл-стріт, потрібно 3 – 5 років.

Оновлення від Mastercard

Міжнародна платіжна система Mastercard запустить функцію, яка дозволить здійснювати платежі з кількома криптовалютами. Сервіси мають стати доступними для клієнтів вже у 2021 році.

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Вплив компанії Tesla

На рекордні показники головної криптовалюти вплинула також компанія Tesla, яка 8 лютого повідомила про придбання біткойнів на суму 1,5 мільярда доларів. Там намагаються вкладати свої пасивні активи в різні інструменти, одним з яких є криптовалюти.