Біткойн зараз дуже слабкий: у JPMorgan назвали причину

Джерело:Bloomberg
Ліквідація біткойн-ф’ючерсів на 10 мільярдів доларів обіцяє глибшу корекцію, якщо ціна не повернеться в зону вище 60 тисяч найближчим часом. Такі прогнози зробив стратег JPMorgan Ніколаос Панігірцоглу.
На його думку, падіння біткойна продовжиться через ослаблення сигналів імпульсу, які розраховуються як різниця між поточною ціною і ціною в попередні періоди.
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Протягом кількох днів на ринку біткойн-ф’ючерсів пройшли значні ліквідації, аналогічні тим, що спостерігалися в середині лютого, січня і листопада минулого року. Імпульсні сигнали звідси будуть природним чином затухати протягом кількох місяців, враховуючи їх все ще високі значення,
– пояснив Панігірцоглу.
В попередні періоди ліквідації ф'ючерсів приплив інвестицій дозволив швидко пробитися вище ключових опорів і дати підстави імпульсним трейдерам для подальшого нарощення довгих позицій. Проте цього разу інвестицій недостатньо, щоб підняти ціну криптовалюти.
"Імовірність швидкого відновлення зараз набагато нижча. Ослаблення імпульсу виявилося глибшим і тяжчим для виправлення. До того ж приплив активів у фонди на базі першої криптовалюти досить скромний", пояснив стратег.
Попри тимчасову слабкість, біткойну пророкують велике майбутнє.
Станом на 22 квітня 9:00 ціна біткойна – 54 562 долари, за даними Libertex.
Ціна біткойну з початку 2021 року / Графік Libertex