Ліквідація біткойн-ф’ючерсів на 10 мільярдів доларів обіцяє глибшу корекцію, якщо ціна не повернеться в зону вище 60 тисяч найближчим часом. Такі прогнози зробив стратег JPMorgan Ніколаос Панігірцоглу.

Чому біткойн падатиме

На його думку, падіння біткойна продовжиться через ослаблення сигналів імпульсу, які розраховуються як різниця між поточною ціною і ціною в попередні періоди.

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Протягом кількох днів на ринку біткойн-ф’ючерсів пройшли значні ліквідації, аналогічні тим, що спостерігалися в середині лютого, січня і листопада минулого року. Імпульсні сигнали звідси будуть природним чином затухати протягом кількох місяців, враховуючи їх все ще високі значення,

– пояснив Панігірцоглу.

В попередні періоди ліквідації ф'ючерсів приплив інвестицій дозволив швидко пробитися вище ключових опорів і дати підстави імпульсним трейдерам для подальшого нарощення довгих позицій. Проте цього разу інвестицій недостатньо, щоб підняти ціну криптовалюти.

"Імовірність швидкого відновлення зараз набагато нижча. Ослаблення імпульсу виявилося глибшим і тяжчим для виправлення. До того ж приплив активів у фонди на базі першої криптовалюти досить скромний", пояснив стратег.

Прогнози для біткойна

Попри тимчасову слабкість, біткойну пророкують велике майбутнє.

Блокчейн хедж-фонд Pantera Capital очікує, що ціна зросте до 115 тисяч доларів вже цього року.

Старший стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун переконаний, що ціна біткойна може вирости до 400 тисяч доларів.

Глава компанії MicroStrategy Майкл Сейлор прогнозує, що курс біткойна в майбутньому може досягти ціни в 5 мільйонів доларів.

Станом на 22 квітня 9:00 ціна біткойна – 54 562 долари, за даними Libertex.



Ціна біткойну з початку 2021 року / Графік Libertex

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