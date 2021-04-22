Ликвидация биткоин-фьючерсов на 10 миллиардов долларов обещает глубокую коррекцию, если цена не вернется в зону выше 60 тысяч в ближайшее время. Такие прогнозы сделал стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу.

Почему биткоин будет падать

По его мнению, падение биткоина продолжится из-за ослабления сигналов импульса, которые рассчитываются как разница между текущей ценой и ценой в предыдущие периоды.

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В течение нескольких дней на рынке биткоин-фьючерсов прошли значительные ликвидации, аналогичные тем, которые наблюдались в середине февраля, января и ноября прошлого года. Импульсные сигналы отсюда будут естественным образом затухать в течение нескольких месяцев, учитывая их все еще высокие значения,

– пояснил Панигирцоглу.

В предыдущие периоды ликвидации фьючерсов приток инвестиций позволил быстро пробиться выше ключевых сопротивлений и дать основания импульсным трейдерам для дальнейшего наращивания длинных позиций. Однако на этот раз инвестиций недостаточно, чтобы поднять цену криптовалюты.

"Вероятность быстрого восстановления сейчас гораздо ниже. Ослабление импульса оказалось более глубоким и тяжелым для исправления. К тому же приток активов в фонды на базе первой криптовалюты достаточно скромный", пояснил стратег.

Прогнозы для биткоина

Несмотря на временную слабость, биткоину прочат большое будущее.

Блокчейн хедж-фонд Pantera Capital ожидает, что цена вырастет до 115 тысяч долларов в этом году.

Старший стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун убежден, что цена биткоина может вырасти до 400 тысяч долларов .

Глава компании MicroStrategy Майкл Сейлор прогнозирует, что курс биткоина в будущем может достичь цены в 5 миллионов долларов .

По состоянию на 22 апреля 9:00 цена биткоина – 54562 доллара , по данным Libertex .



Цена биткоина с начала 2021 года / График Libertex