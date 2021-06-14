Складна економічна ситуація, в якій опинилися люди, привела до того, що багато хто став замислюватися над тим, як зберегти рівень свого добробуту, завжди маючи додаткове джерело доходу. Способів заробітку існує чимало. Серед них є ті, які дозволяють не витрачати багато сил, а заробляти за допомогою інтелекту.

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Інтелект – запорука фінансового успіху

Для тих, хто вважає за краще працювати головою, особливий інтерес представляють фінансові ринки. Це саме той вид бізнесу, де запорукою успіху є ваші інтелектуальні здібності. На жаль, існують деякі міфи про фінансові ринки:

щоб почати заробляти на фінансових ринках, потрібні великі капіталовкладення вже на початковій стадії,

це складно і доступно далеко не кожному.

Наголосимо, що для старту вистачить навіть мінімальної суми. Звичайно, при цьому варто пам'ятати, що чим більше коштів ви вкладаєте, тим більший дохід ви отримаєте. Важливо, що для заробітку на фінансових ринках не потрібно отримувати специфічні знання. Досить познайомитися з основами, а решті можна навчитися в процесі.

Переваги ринку Forex

Тим, хто хоче заробляти на фінансових ринках, перш за все, варто звернути увагу на ринок Forex, де вкладники збагачуються на зміні курсів світових валют. Головні переваги цього ринку – це доступність для приватних інвесторів і практично необмежені можливості для заробітку. Почавши торгувати на Forex з мінімальних сум, можна примножити вкладені кошти на 20-50%, а то і в кілька разів за короткий проміжок часу. Наприклад, інвестувавши в пару євро / долар на початку 2021 року, можна було б отримати дохід на рівні 20% всього за кілька місяців. Звичайно, з такою прибутковістю складно порівнювати відсотки за банківськими депозитами або надходження від здачі нерухомості в оренду.

Як перетворити Forex на джерело доходу / Фото Unsplash

Як почати заробляти на ринку Forex

Почати заробляти на ринку Forex просто – достатньо звернутися за консультацією до експертів, які мають великий досвід успішної роботи. Одними з найбільш досвідчених фахівців, які володіють багаторічним досвідом успішної торгівлі є експерти компанії Forex Club . Грамотні аналітики завжди готові відповісти на усі питання щодо ситуації на ринку, розповісти про найцікавіші активи, а також навчити правильно здійснювати операції на Forex. В результаті, за короткий час ви навчитеся розбиратися в основах ринку та дізнаєтеся, як перетворити цей інструмент у дохід.

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Важливо розуміти, що торгівля на фінансових ринках давно стала звичним бізнесом на якому заробляють багато успішних людей у ​​всьому світі, і Україна – не виняток. Практично будь-яка цивілізована людина хоче, щоб її гроші працювали, а не лежали мертвим вантажем. Тому важливо використовувати їх таким чином, щоб вони дозволяли отримувати хороший дохід. Гроші не повинні лежати без руху, вони повинні працювати!