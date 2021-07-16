Біткойн виліз боком: чому акції Tesla падають

Фондові ринки продовжують зростати, зокрема й індекс Nasdaq, який враховує Tesla. Але при цьому акції компанії Ілона Маска падають.

Коливання курсу біткойна спричинило кореляцію між акціями Tesla й індексом великих американських технологічних компаній NASDAQ у бік зменшення. Вона впала з 0,83 17 червня до 0,14 14 липня.

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Акції Tesla впали на 4% у липні, а індекс Nasdaq виріс на 2%. Особливо за цей час виросли інші технологічні гіганти: акції Facebook, Apple, Amazon та Netflix.



Акції Tesla з початку року / Графік Libertex

Tesla тісно пов'язана з техногігантами та цей зв'язок майже зник останнім часом. Коли я запитую про причини, більшість згадує їх скандал з біткойном і як він буде враховуватися, коли вони повідомлять про доходи,

– прокоментував ситуацію Емі Ву Сільверман, стратег з деривативів RBC Capital Markets.

Ілон Маск та біткойн

Компанія Tesla у лютому придбала біткойни на суму 1,5 мільярда доларів.

А у березні компанія заявила, що можна буде придбати автомобілі за біткойни.

Але вже у травні Маск оголосив, що Tesla більше не буде приймати розрахунки в біткоїнах через велику шкоду для екології

Зазначимо, що Tesla відзвітує про свої доходи 26 липня.

Зауважимо, що у квітні біткойн досяг історичного максимуму близько 65 тисяч доларів, а 16 липня торгується трохи вище 31 тисяч доларів, за даними CoinMarketCap.