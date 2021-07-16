Биткоин вылез боком: почему акции Tesla падают

Фондовые рынки продолжают расти, в том числе индекс Nasdaq, который учитывает Tesla. Но при этом акции компании Илона Маска падают.

Колебания курса биткоина привело корреляцию между акциями Tesla и индексом крупных американских технологических компаний NASDAQ в сторону уменьшения. Она упала с 0,83 17 июня до 0,14 14 июля.

Интересно Учиться в лучших: из каких успешных инвесторов и миллиардеров стоит брать пример

Акции Tesla упали на 4% в июле, а индекс Nasdaq вырос на 2%. Особенно за это время выросли другие технологические гиганты: акции Facebook, Apple, Amazon и Netflix.



Акции Tesla с начала года / График Libertex

Tesla тесно связана с техно гигантами и эта связь почти исчезла в последнее время. Когда я спрашиваю о причинах, большинство вспоминает их скандале с биткоином и как он будет учитываться, когда они сообщат о доходах,

– прокомментировал ситуацию Эми Ву Сильверман, стратег по деривативам RBC Capital Markets.

Маск и биткоин

Компания Tesla в феврале приобрела биткоины на сумму 1,5 миллиарда долларов.

А в марте компания заявила, что можно будет приобрести автомобили за биткоины.

Но уже в мае Маск объявил, что Tesla больше не будет принимать расчеты в биткоинах через большой вред для экологии.

Отметим, что Tesla отчитается о своих доходах 26 июля.

Заметим, что в апреле биткоин достиг исторического максимума около 65 000 долларов, а 16 июля торгуется чуть выше 31 тысяч долларов, по данным CoinMarketCap.