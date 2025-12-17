Неочікуване падіння: ціна біткойна знову летить вниз
- Ціна біткойна впала до 87 100 доларів.
- Починаючи з 10 жовтня, було виведено понад 5,2 мільярда доларів зі спотових ETF біткойнів, що сприяло падінню ціни.
Вартість біткойна знову летить вниз. Сьогодні це не стало наслідком великого скандалу або падіння всередині галузі. Цікаво, що за рік біткойн знизився в ціні на 7%.
Скільки коштує біткойн сьогодні?
Після падіння, вартість біткойна була на рівні – 87 100 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Хоча останнє зниження є набагато м'якшою корекцією, ніж у попередні 3 роки спаду, воно сталося на зовсім іншому тлі. З моменту останнього великого краху криптовалют у 2022 інституційне впровадження розширилося, регулювання дозріло, а галузь знайшла свого, мабуть, найважливішого чемпіона в особі президента США Дональда Трампа,
– наголошує видання.
Зауважимо, що на початку жовтня біткойн перебував на рівні – 126 000 доларів. Згодом відбулося сильне падіння цієї крипти.
Тоді ситуація розвивалася так:
- з 10 жовтня було виведено більш як 5,2 мільярда доларів зі спотових ETF біткойнів, що котируються на американській біржі;
- як показують дані дослідницької компанії Kaiko, в цей момент міра здатності поглинати великі угоди без значних коливань цін – знизилась на майже 30% від встановленого річного максимуму.
Цікаво! Головний виконавчий директор компанії з торгівлі цифровими активами STS Digital Максим Зайлер припускає, що протягом довгого часу біткойн перебуватиме в межах між 70 000 і 100 000 доларів.
Дані investing.com показують, що наразі біткойн дещо відновився після падіння. Однак ця валюта має меншу ціну ніж була зафіксована – 86 441,7 доларів зам монету.
Яка ціна біткойна 17 грудня 2025 / Скриншот investing.com
Важливо! Причиною падіння біткойна зараз вважається саме втома інвесторів від цієї крипти.
Як змінювалась ціна біткойна у грудні 2025?
11 грудня біткойн опустився нижче 90 000 доларів. Для розуміння, ще 10 числа одна монета коштувала – 94 490 доларів. Тоді падіння цієї крипти стало наслідком розпродажу, що розпочався ще у жовтні.
Водночас ще 1 грудня біткойн був нижче 85 000 доларів. Тоді ця монета впала в ціні на 5%. Зауважимо, що окрім біткойна, подешевшала і інша крипта. Наприклад, Ethereum впав на понад 7%.