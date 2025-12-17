Неожиданное падение: цена биткойна снова летит вниз

Стоимость биткойна снова летит вниз. Сегодня это не стало следствием крупного скандала или падения внутри отрасли. Интересно, что за год биткойн снизился в цене на 7%.

Сколько стоит биткоин сегодня?

После падения, стоимость биткойна была на уровне – 87 100 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Хотя последнее снижение является гораздо более мягкой коррекцией, чем в предыдущие 3 года спада, оно произошло на совершенно ином фоне. С момента последнего крупного краха криптовалют в 2022 институциональное внедрение расширилось, регулирование созрело, а отрасль нашла своего, пожалуй, важнейшего чемпиона в лице президента США Дональда Трампа,

– отмечает издание.

Заметим, что в начале октября биткойн находился на уровне – 126 000 долларов. Впоследствии произошло сильное падение этой крипты.

Тогда ситуация развивалась так:

с 10 октября было выведено более 5,2 миллиарда долларов из спотовых ETF биткойнов, котирующихся на американской бирже;

как показывают данные исследовательской компании Kaiko, в этот момент мера способности поглощать крупные сделки без значительных колебаний цен – снизилась почти на 30% от установленного годового максимума.

Интересно! Главный исполнительный директор компании по торговле цифровыми активами STS Digital Максим Зайлер предполагает, что в течение долгого времени биткойн будет находиться в пределах между 70 000 и 100 000 долларов.

Данные investing.com показывают, что сейчас биткойн несколько восстановился после падения. Однако эта валюта имеет меньшую цену чем была зафиксирована – 86 441,7 долларов за монету.



Какая цена биткойна 17 декабря 2025 / Скриншот investing.com

Важно! Причиной падения биткойна сейчас считается именно усталость инвесторов от этой крипты.

Как менялась цена биткойна в декабре 2025 года?