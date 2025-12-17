Неожиданное падение: цена биткойна снова летит вниз
- Цена биткойна упала до 87 100 долларов.
- Начиная с 10 октября, было выведено более 5,2 миллиардов долларов из спотовых ETF биткойнов, что способствовало падению цены.
Стоимость биткойна снова летит вниз. Сегодня это не стало следствием крупного скандала или падения внутри отрасли. Интересно, что за год биткойн снизился в цене на 7%.
Сколько стоит биткоин сегодня?
После падения, стоимость биткойна была на уровне – 87 100 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Читайте также Стоимость нефти летит вверх: Трамп дал приказ захватывать подсанкционные танкеры
Хотя последнее снижение является гораздо более мягкой коррекцией, чем в предыдущие 3 года спада, оно произошло на совершенно ином фоне. С момента последнего крупного краха криптовалют в 2022 институциональное внедрение расширилось, регулирование созрело, а отрасль нашла своего, пожалуй, важнейшего чемпиона в лице президента США Дональда Трампа,
– отмечает издание.
Заметим, что в начале октября биткойн находился на уровне – 126 000 долларов. Впоследствии произошло сильное падение этой крипты.
Тогда ситуация развивалась так:
- с 10 октября было выведено более 5,2 миллиарда долларов из спотовых ETF биткойнов, котирующихся на американской бирже;
- как показывают данные исследовательской компании Kaiko, в этот момент мера способности поглощать крупные сделки без значительных колебаний цен – снизилась почти на 30% от установленного годового максимума.
Интересно! Главный исполнительный директор компании по торговле цифровыми активами STS Digital Максим Зайлер предполагает, что в течение долгого времени биткойн будет находиться в пределах между 70 000 и 100 000 долларов.
Данные investing.com показывают, что сейчас биткойн несколько восстановился после падения. Однако эта валюта имеет меньшую цену чем была зафиксирована – 86 441,7 долларов за монету.
Какая цена биткойна 17 декабря 2025 / Скриншот investing.com
Важно! Причиной падения биткойна сейчас считается именно усталость инвесторов от этой крипты.
Как менялась цена биткойна в декабре 2025 года?
11 декабря биткойн опустился ниже 90 000 долларов. Для понимания, еще 10 числа одна монета стоила – 94 490 долларов. Тогда падение этой крипты стало следствием распродажи, начавшейся еще в октябре.
В то же время еще 1 декабря биткойн был ниже 85 000 долларов. Тогда эта монета упала в цене на 5%. Заметим, что кроме биткойна, подешевела и другая крипта. Например, Ethereum упал более чем на 7%.