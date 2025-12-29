Біткойн знову йде вгору: на ринку крипти важливі зміни
- 29 грудня 2025 року біткойн зріс на 3,1% до 90 200 доларів, але згодом дещо подешевшав.
- Ринок криптовалют досі відновлюється від тижневого розпродажу в жовтні, який спричинив ліквідацію позицій на суму близько 19 мільярдів доларів.
Біткойн дорожчає. Ця крипта поступово зростає в ціні. Водночас вона коштує однаково менше ніж у певні періоди 2025 року. Наразі біткойн сягає рівня – 90 000 доларів
Як подорожчав біткойн 29 грудня 2025 року?
Спочатку біткойн сягнув 90 200 доларів, зрісши в ціні на 3,1%. Згодом ця крипта дещо подешевшала, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Читайте також Новий наслідок переговорів Зеленського та Трампа: що відбувається на ринку нафти
У період перед Різдвом біткойн залишався практично незмінним, незважаючи на рекордне зростання індексу S&P 500. Ширший криптовалютний простір ще не оговтався від тижневого розпродажу, який розпочався в жовтні з ліквідації позицій з використанням кредитного плеча на суму близько 19 мільярдів доларів,
– наголошує видання.
Зверніть увагу! Після цих змін, біткойн сягнув рівня нижче, ніж той, що був на почату 2025 року.
Сьогоднішні зміни на крипторинку торкнулися і інших криптовалют. Наприклад, ефір зріс в ціні на 4% і став дорожче 3 тисяч доларів.
За даними сервісу investing.com, 29 грудня 1 біткойн встановився на рівні – 87 393 долари.
Як змінилась ціна біткойна в кінці грудня 2025 року / Скриншот сервісу investing.com
Як змінювалась ціна на біткойн у 2025 році?
У 2025 році біткойн сягнув рекордних 126 тисяч доларів. Згодом ця крипта обвалилася, зокрема, після заяви Трампа про нові 100% тарифи для Китаю. В результаті, ця монета знизилась до 110 тисяч доларів ще в першій половині жовтня.
Вартість цієї крипти продовжила знижуватись. Уже на початку листопада один біткойн коштував майже 100 тисяч доларів.
А вже 17 грудня ціна біткойна опускалась до ще нижчого рівня. Тоді ця монета подешевшала до – 87 100 доларів. Згодом крипта дещо відновилась, проте, це зростання не стало значним.