Биткойн снова идет вверх: на рынке крипты важные изменения
- 29 декабря 2025 года биткойн вырос на 3,1% до 90 200 долларов, но впоследствии несколько подешевел.
- Рынок криптовалют до сих пор восстанавливается от недельной распродажи в октябре, который вызвал ликвидацию позиций на сумму около 19 миллиардов долларов.
Биткойн дорожает. Эта крипта постепенно растет в цене. В то же время она стоит все равно меньше чем в определенные периоды 2025 года. Сейчас биткойн достигает уровня – 90 000 долларов
Как подорожал биткойн 29 декабря 2025 года?
Сначала биткойн достиг 90 200 долларов, он вырос в цене на 3,1%. Впоследствии эта крипта несколько подешевела, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
В период перед Рождеством биткоин оставался практически неизменным, несмотря на рекордный рост индекса S&P 500. Более широкое криптовалютное пространство еще не оправилось от недельной распродажи, которая началась в октябре с ликвидации позиций с использованием кредитного плеча на сумму около 19 миллиардов долларов,
Обратите внимание! После этих изменений, биткойн достиг уровня ниже того что был в начале 2025 года.
Сегодняшние изменения на крипторынке коснулись и других криптовалют. Например, эфир вырос в цене на 4% и стал дороже 3 тысяч долларов.
По данным сервиса investing.com, 29 декабря 1 биткойн установился на уровне – 87 393 доллара.
Как изменилась цена биткойна в конце декабря 2025 года / Скриншот сервиса investing.com
Как менялась цена на биткоин в 2025 году?
В 2025 году биткойн достиг рекордных 126 тысяч долларов. Впоследствии эта крипта обвалилась, в частности, после заявления Трампа о новых 100% тарифах для Китая. В результате, эта монета снизилась до 110 тысяч долларов еще в первой половине октября.
Стоимость этой крипты продолжила снижаться. Уже в начале ноября один биткойн стоил почти 100 тысяч долларов.
А уже 17 декабря цена биткойна опускалась до еще более низкого уровня. Тогда эта монета подешевела до – 87 100 долларов. Впоследствии крипта несколько восстановилась, однако, этот рост не стал значительным.