Как подорожал биткойн 29 декабря 2025 года?

Сначала биткойн достиг 90 200 долларов, он вырос в цене на 3,1%. Впоследствии эта крипта несколько подешевела, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

В период перед Рождеством биткоин оставался практически неизменным, несмотря на рекордный рост индекса S&P 500. Более широкое криптовалютное пространство еще не оправилось от недельной распродажи, которая началась в октябре с ликвидации позиций с использованием кредитного плеча на сумму около 19 миллиардов долларов,

– отмечает издание.

Обратите внимание! После этих изменений, биткойн достиг уровня ниже того что был в начале 2025 года.

Сегодняшние изменения на крипторынке коснулись и других криптовалют. Например, эфир вырос в цене на 4% и стал дороже 3 тысяч долларов.

По данным сервиса investing.com, 29 декабря 1 биткойн установился на уровне – 87 393 доллара.



Как изменилась цена биткойна в конце декабря 2025 года / Скриншот сервиса investing.com

Как менялась цена на биткоин в 2025 году?