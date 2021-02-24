Біткойн подешевшав на 10 тисяч доларів: яка ціна зараз

У середу, 23 лютого, ціна біткойна різко обвалилась. Криптовалюта подешевшала на 10 тисяч доларів за добу.

Якщо 22 лютого біткойн торгувався приблизно по 55 тисяч доларів, то 23 лютого він опустився до позначки у 45 тисяч доларів. Про це свідчать дані Coindesk.

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Станом на 13:59 головна криптовалюта світу коштувала 45 393 доларів.



Курс біткойна 17 – 24 лютого / Графіка Coindesk

Якою була ціна до цього

Це перший різкий обвал біткойна за період історичних рекордів криптовалюти. Так, приріст почався ще 8 лютого, коли біткойн піднявся до позначки у 48 тисяч доларів. Все через заяву компанії Tesla, яка придбала цифрові гроші на суму 1,5 мільярда доларів.

Свій останній рекорд біткойн поставив 21 лютого, тоді він коштував 58 тисяч доларів.

Пізніше засновник компаній Tesla Ілон Маск у своєму твітері написав, що курс на криптовалюту є завищеним, зокрема на біткойн та Ethereum.

Курс біткойна станом на 12:36 24 лютого

Coindesk – 50 451 долар.

Binance – 50 430 доларів.

CoinMarketCap – 50 456 доларів.