Біткойн обвалився до 3-місячного мінімуму: і знову винен Ілон Маск

У понеділок, 17 травня, біткойн знизився до тримісячного мінімуму, бо інвестори почали масово продавати криптовалюту. Все через натяк Ілона Маска, що Tesla вже продала деякі свої запаси біткойнів або планує це зробити.

Падіння криптовалют

Біткойн впав більш ніж на 9% за добу і коштував 42 284 долари, за даними CoinMarketCap. Востаннє така ціна була 8 лютого. Згодом ціна трохи відкотилася і станом на 9:20 біткойн коштує трохи більш як 45 тисяч доларів.

До теми Ілон Маск відреагував на обвал біткойна: каже, що Tesla його не продавала



Вартість біткойна за останню добу / Графік Libertex

Ethererum впав ще більше – до 3 123 доларів. А Dogecoin впав майже на 7% – до 0,48 долара.

Причини обвалу

У середу, 13 травня, Ілон Маск заявив, що Tesla тимчасово відмовляється від біткойну, оскільки його майнінг шкодить довкіллю.

Згодом, 16 травня, Ілон Маск натякнув, що Tesla, можливо, продала власні біткойни. Нагадаємо, раніше компанія придбала біткойни на суму 1,5 мільярда доларів.

Біткойнери дуже здивуються наступного кварталу, коли дізнаються, що Tesla продала решту свого капіталу у біткойнах. З кількістю ненависті, яку отримує Ілон Маск, я б його не звинувачував,

– написали у твіттер-акаунті @CryptoWhale.

На цей твіт Ілон Маск відповів "Справді". Інвестори моментального відреагували на це, зрозумівши, що Маск погодився з фактом продажу біткойнів, і почали їх скидувати. Щоправда, сам Ілон Маск пізніше відреагував на це і запевнив, що Tesla не продала жодного біткойна.