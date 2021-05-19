Біткойн обвалився на 39% за місяць: чого чекати далі

Біткойн різко впав вночі 19 травня, продовжуючи тенденцію, яка розпочалася тиждень тому. За добу криптовалюта впала на 13%, досягнувши мінімуму за останні 14 тижнів.

Ціна опустилася до 38 585 доларів за даними Coindesk. Востаннє біткойн опускався нижче 40 тисяч доларів 9 лютого цього року.

Цікаво Ілон Маск вже не друга найбагатша людина світу: хто зайняв його місце

Чому біткойн падає

Негативні новини протягом тижня похитнули впевненість інвесторів щодо майбутнього біткойна.

Ілон Маск

12 травня генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що компанія призупиняє можливість купівлі її автомобілів біткойнами. Причина – майнінг біткойну шкодить довкіллю. Того ж дня крипторинок втратив 300 мільярдів доларів капіталізації.

Що цьому передувало:

Наприкінці березня у компанії Tesla вирішили приймати біткойни як оплату за автомобілі та інші послуги.

Біткойн став не лише способом оплати, але й джерелом заробітку. Раніше Tesla придбала біткойнів на суму 1,5 мільярда доларів. Пізніше частину з них компанія продала і заробила на цьому 101 мільйон доларів.

Пізніше, 17 травня, інвестори неоднозначно сприйняли відповідь Ілон Маска на твіт про те, що Tesla вже продала всі біткойни, які мала. Це спричинило черговий обвал біткойна – до 3-місячного мінімуму. Сам мільярдер одразу поспішив запевнити, що компанія цього не робила.

Китай

Не лише Ілон Маск похитнув позиції біткойну, але й Китай. У вівторок, 18 травня, три китайські банки та платіжні системи опублікували заяву, в якій закликали фінансові установи не займатися бізнесом, пов'язаним з віртуальною валютою. Це включає торгівлю або обмін фіатної валюти (долар, євро, юань, гривня тощо) на криптовалюту.

Сувора позиція Китаю щодо цифрових валют не нова. У 2017 році влада закрила місцеві біржі криптовалют і заборонила так звані первинні пропозиції монет (ICO) – спосіб для компаній залучати гроші шляхом випуску нових цифрових токенів.

Чого чекати далі

У середині квітня біткойн досягнув історичного максимуму в 64 829 доларів. Відтоді він обвалився на 39%. Попри різке падіння, у річному вимірі біткойн виріс на 320%, з початку року – на 40%.

Віджай Айяр, керівник відділу розвитку бізнесу на біржі криптовалют Luno, сказав, що таке різке падіння (30 – 40%) є "нормальним".

Це дуже очікувано після того, як біткойн досяг 64 тисяч доларів,

– сказав він.

Фахівець вважає, що біткойн близький свого дна і незабаром розвернеться в сторону росту.

Інші прогнози Вартість біткойна може зрости до 146 тисяч доларів: до чого тут золото

Майк Новограц, Генеральний директор Galaxy Digital, погоджується і радить інвесторам зараз купувати біткойн. Він очікує, що біткойн незабаром повернеться в діапазон 40 – 55 тисяч доларів.