За останні 7 днів курс біткойна виріс на понад 18%, за даними CoinMarketCap. Вартість цієї криптовалюти досягла важливого рівня. Йдеться про понад 30 тисяч доларів за монету.

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Мемні криптовалюти отримали імпульс для зростання

У рамках останнього ралі на ринку зафіксували суттєве подорожчання для цифрових монет, які створювали просто для жарту. Зокрема, найвідоміший на сьогодні токен – Dogecoin – зріс в ціні на 9%. Проте дві інші монети продемонстрували значно стрімкіше зростання:

Вартість Shiba Inu виросла на 22% ;

; Курс Pepe на ринку злетів відразу на 88%.

Загальна ринкова вартість відомих мемних криптовалют виросла на 8% до 15,7 мільярда доларів за останні 24 години, згідно з даними CoinGecko. Для порівняння, зростання за аналогічний період на ширшому ринку склало лише 4,2%.

Що таке мемні криптовалюти Це гіперспекулятивні та надзвичайно волатильні криптоактиви, які по суті входять до своєрідної категорії на ринку.

Усі вище згадані цифри свідчать про те, що оптимізм інвесторів щодо криптовалют зростає. До того ж ці зміни відбуваються на тлі посилення монетарної політики центробанками багатьох країн у світі та більш суворого регулювання галузі.

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