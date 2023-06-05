Нещодавно Ілон Маск заявив, що не варто робити ставку на Dogecoin. Про це він повідомив на саміті Ради генеральних директорів The Wall Street Journal у Лондоні.

Варте уваги Від рецесії до зиску: як здобути перевагу у складні часи

Позов проти Ілона Маска

Проте інвестори вважають, що мільярдер зловживає своїм публічним статусом та довірою суспільства, аби маніпулювати ринком цифрових активів.

До теми! На момент створення цього матеріалу, вартість монети Dogecoin коливається на рівні 0,0716 долара. Її ринкова капіталізація становить 10,01 мільярда доларів, за даними CoinDesk.

У зв'язку з цим вони подали позов до Федерального суду Манхеттену, в основі якого лежать звинувачення проти Ілона Маска. Йдеться про інсайдерську торгівлю токеном Dogecoin. Інвестори виділили такі моменти у позовній заяві:

Ілон Маск спеціально, на їхню думку, спровокував подорожчання монети Dogecoin;

Для цього він використав соціальну мережу Twitter, оплачені рекламні кампанії блогерам, заявами на телеканалі NBC, а також інші рекламні трюки.

Відтак інвестори вважають, що Ілон Маск завдяки вище згаданим діям забезпечив собі вигідні умови для торгівлі цифровою монетою через гаманці, які належать йому та компанії Tesla.

Додамо, що Ілон Маск знову повернув собі звання найзаможнішої людини у світі. Зокрема, цьому сприяло нещодавнє зростання вартості акцій Tesla на тлі візиту мільярдера до Китаю.