За последние 7 дней курс биткоина вырос более чем 18%, по данным CoinMarketCap. Стоимость этой криптовалюты достигла важного уровня. Речь идет о более 30 тысяч долларов за монету.

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Мемные криптовалюты получили импульс для роста

В рамках последнего ралли на рынке зафиксировали существенное удорожание для цифровых монет, которые создавали просто для шутки. В частности, самый известный на сегодняшний день токен – Dogecoin – вырос в цене на 9%. Однако две другие монеты продемонстрировали значительно более стремительный рост:

Стоимость Shiba Inu выросла на 22% ;

; Курс Pepe на рынке взлетел сразу на 88%.

Общая рыночная стоимость известных мемных криптовалют выросла на 8% к 15,7 миллиарда долларов за последние 24 часа, согласно данным CoinGecko. Для сравнения, рост за аналогичный период на более широком рынке составил лишь 4,2%.

Что такое мемные криптовалюты. Это гиперспекулятивные и чрезвычайно волатильные криптоактивы, по существу входящие в своеобразную категорию на рынке.

Все вышеупомянутые цифры свидетельствуют о том, что оптимизм инвесторов по поводу криптовалют растет. К тому же, эти изменения происходят на фоне усиления монетарной политики центробанками многих стран в мире и более строгого регулирования отрасли.

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