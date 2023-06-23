За последние 7 дней курс биткоина вырос более чем 18%, по данным CoinMarketCap. Стоимость этой криптовалюты достигла важного уровня. Речь идет о более 30 тысяч долларов за монету.
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Мемные криптовалюты получили импульс для роста
В рамках последнего ралли на рынке зафиксировали существенное удорожание для цифровых монет, которые создавали просто для шутки. В частности, самый известный на сегодняшний день токен – Dogecoin – вырос в цене на 9%. Однако две другие монеты продемонстрировали значительно более стремительный рост:
- Стоимость Shiba Inu выросла на 22%;
- Курс Pepe на рынке взлетел сразу на 88%.
Общая рыночная стоимость известных мемных криптовалют выросла на 8% к 15,7 миллиарда долларов за последние 24 часа, согласно данным CoinGecko. Для сравнения, рост за аналогичный период на более широком рынке составил лишь 4,2%.
Что такое мемные криптовалюты.Это гиперспекулятивные и чрезвычайно волатильные криптоактивы, по существу входящие в своеобразную категорию на рынке.
Все вышеупомянутые цифры свидетельствуют о том, что оптимизм инвесторов по поводу криптовалют растет. К тому же, эти изменения происходят на фоне усиления монетарной политики центробанками многих стран в мире и более строгого регулирования отрасли.
Больше интересных новостей о мемных криптовалютах:
- Известный миллиардер Илон Маск раньше советовал не делать ставку на Dogecoin Интересно, что ранее американский бизнесмен активно выступал в поддержку цифровой монеты;
- Но у истории есть продолжение, поскольку группа инвесторов подала в суд на Илона Маска, обвинив его в инсайдерской торговле и спекуляциях на рынке;
- В середине мая Токен Pepe зафиксировал рост на 7000%. Такого результата монета достигла только при 17 дней и через месяц после создания. Тогда ее рыночная капитализация достигла почти 2 миллиарда долларов.