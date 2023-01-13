До цього переліку входить Китай, який на сьогодні є другою економікою світу. Центральний банк цієї країни вперше додав дані про електронний юань до звітів про грошовий обіг.

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Центробанк Китаю про цифровий юань

Зокрема, Народний банк Китаю оприлюднив дані про кількість e-CNY в обігу. Згідно з останніми підрахунками, обсяг цифрової валюти складає 0,13% від загальних резервів центрального банку. Цю частку оцінюють у 2 мільярди доларів або 13,6 мільярда юанів.

Китайський регулятор наголосив, що дані про цифровий юань, який повністю контрольований державою, майже не вплинули на загальний звіт через незначні обсяги цього активу. Загалом проєктом з тестування цифрової національної валюти у Піднебесній почали ще у 2020 році. Цю програму переводили у чотирьох великих містах. Йдеться про:

Шеньчжень;

Сучжоу;

Ченду;

Сюнань.

Цікаво, що підготовка до запуску пілотного проєкту тривала з 2014 років. До програми залучили, як звичайних жителів країни, так й потужні іноземні компанії. Громадянам Китаю, які брали участь у проєкті, виділяли 200 цифрових юанів.

Водночас цифровий юань зацікавив США. Адміністрація чинного президента Джозефа Байдена у 2021 році заявила про посилення контролю за цим проєктом. Крім того, відразу низка регуляторів активізували свої зусилля аби зрозуміти наслідки планів Китаю. Для прикладу, вони прагнуть з'ясувати, що сприятиме цифровий юань обходу американських санкцій.