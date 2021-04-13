США сприймають цифровий юань, як потенційну загрозу: реакція Китаю
Нова влада США стурбована активними діями Китаю, які спрямовані на створення цифрового юаня. Чому одна з найбільших економік світу сприймає віртуальний юань як загрозу – читайте далі.
Джерело:Bloomberg
Адміністрація Джозефа Байдена посилює контроль за планами Китаю щодо створення цифрового юаня. У США остерігаються, що плани офіційного Пекіну щодо створення цифрового аналога юаня спрямовані на позбавлення американського долара статусу головної резервної валюти у світі.
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Плани США
Саме тому Державний департамент, Пентагон, Рада національної безпеки та Міністерство фінансів США активізують свої зусилля, щоб зрозуміти, якими можуть бути наслідки дій Китаю. Перш за все американська влада прагне зрозуміти, як буде розповсюджуватися цифровий юань і чи можна буде його використати для ігнорування санкцій США.
У США наголосили, що їм не важливо, яка країна першою введе в обіг цифрову національну валюту, головне, щоб їм вдалося "зробити все правильно".
"Центробанкам варто звернути увагу на створення суверенних цифрових валют,
– заявила очільниця Федеральної резервної системи США Джанет Єллен.
На її думку, цифровий аналог нацвалюти може допомогти викорінити проблему доступу до фінансових послуг в США серед сімей з низьким рівнем доходу.
У США стурбовані створенням цифрового юаня / Фото unsplash
Реакція Китаю
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У Піднебесній зазначили, що створення цифрового юаня допоможе їм розв'язати три важливих питання:
- замінити банкноти та монети,
- зменшити стимул використання криптовалют,
- доповнити вже наявну систему електронних платежів.
У приватному секторі безготівкових платежів наразі панують декілька гравців. Йдеться про Alipay і Tencent від компанії Ant Group Co та WeChat Pay під егідою Holdings Ltd.
Для того, щоб забезпечити резервну або надлишкову систему роздрібних платежів центробанк має активізуватися та надати послуги цифрової валюти,
– заявив директор дослідницького університету цифрової валюти НБК Му Чанчунь.
Народний банк Китаю також вивчає можливості використання віртуального юаня у системі міжнародних платежів та запустив відповідний проєкт спільно з підрозділом Банку міжнародних розрахунків та представниками влади з ОАЕ, Таїланду і Гонконгу.
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