Ціна біткоїна

За добу біткоїн втратив 12,3% і коштує 24,2 тисячі доларів. Суттєве зниження вартості криптовалют супроводжувалося сплеском обсягів торгів.

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Як змінювалась ціна біткойна

10 червня біткоїн впав нижче 30 тисяч доларів через новини про прискорення рівня інфляції в США.

В середині травня біткоїн різко обвалився, опустившись до найнижчого рівня з грудня 2020 року. Зокрема, 12 травня біткойн обвалився на 14%.

Падіння ціни Ethereum

При цьому Ethereum подешевшав на 16,5%, а ціна становить нижче 1,3 тисячі доларів. Варто нагадати, що ця криптовалюта займає друге місце у світі після біткойна за ринковою капіталізацією.

Зверніть увагу! Падіння серед найбільш дорогих криптовалют за останню добу також продемонстрували ще Solana (-18,1%) та Dogecoin (-17,9%).

Ціна криптовалют 13 червня / Скриншот з CoinGecko

Як відреагував ринок криптовалют

Через падіння вище згадані падіння, загальна капіталізація ринку знизилася майже на 11,6% й становить менш ніж 1,02 трильйони доларів. Індекс домінування BTC – 45,2%, ETH – 14,6%.

Індекс страху і жадібності в криптоіндустрії сягнув 11 пунктів, що означає "екстремальний страх", згідно з даними Coinglass.

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