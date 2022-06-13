Цена биткоина
За сутки биткоин потерял 12,3% и стоит 24,2 тысячи долларов. Существенное снижение стоимости криптовалют сопровождалось всплеском объемов торгов.
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Как изменялась цена биткоина
- 10 июня биткоин упал ниже 30 тысяч долларов из-за новостей об ускорении уровня инфляции в США.
- В середине мая биткоин резко обрушился, опустившись до самого низкого уровня с декабря 2020 года. В частности, 12 мая биткойн обрушился на 14%.
Падение цены Ethereum
При этом Ethereum подешевел на 16,5%, а цена составляет ниже 1,3 тысячи долларов. Стоит напомнить, что эта криптовалюта занимает второе место в мире после биткоина по рыночной капитализации.
Цена криптовалют 13 июня / Скриншот из CoinGecko
Как отреагировал рынок криптовалют
Из-за выше упомянутых падений, общая капитализация рынка снизилась почти на 11,6% и составляет менее 1,02 триллиона долларов. Индекс доминирования BTC – 45,2%, ETH – 14,6%.
Индекс страха и алчности в криптоиндустрии достиг 11 пунктов, что означает "экстремальный страх", согласно данным Coinglass .
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