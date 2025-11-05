Що відбувається з вартістю біткойна?
Спочатку біткойн подешевшав до – 99 908 доларів. Згодом, він відновився до – 101 400 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Finance.yahoo.
Зверніть увагу! Таке падіння сталося вперше, починаючи з 23 червня 2025 року.
Зауважимо, що цей обвал став продовженням тренду, що почався ще 10 жовтня. Саме тоді було виведено з криптоіндустрії приблизно – 19 мільярдів доларів.
Теперішнє падіння стало наслідком котируваннях компаній, пов'язаних з майнінгом. Інвестори фіксують такі зміни:
- відчуваються збитки;
- інтерес до криптосектору тимчасово знизився (це відбувається на фоні високої волатильності).
За даними investing.com, біткойн зараз зріс до – 101 670 доларів. Водночас ця крипта ще не відновилась до попереднього значення.
Останні важливі новини про біткойн
Ще у жовтні Трамп ввів 100% тарифи на імпорт китайських товарів. Заява американського лідера обвалила біткойн через паніку, яка виникла на фоні змін. Тоді ця крипта знизилась з майже 126 тисяч доларів до менш як 110 тисяч доларів.
5 жовтня, як повідомляє Reuters, біткойн встановив рекордне значення. Тоді одна монета коштувала – 125 245,57 долара.