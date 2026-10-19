Що варто знати про біле золото

Універсальний сплав виготовляють шляхом поєднання чистого золота з іншими металами, зокрема паладієм, нікелем або сріблом, які надають йому характерного світлого відтінку, пояснює Гемологічний інститут Америки (GIA). Окрім того, такі ювелірні вироби часто додатково покривають родієм, що забезпечує дзеркальний блиск і підвищує стійкість поверхні до подряпин.

Ще однією перевагою матеріалу вважають зовнішню схожість із платиною, завдяки чому прикраси мають такий самий сучасний та елегантний вигляд, але зазвичай коштують дешевше.

На вартість золота впливає його чистота, яку вимірюють у каратах. Найпоширенішими є два різновиди, і кожен із них особливий.

14 каратів (традиційна 585 проба) – містить 58,5% дорогоцінного металу, тоді як домішки роблять сплав твердішим і стійкішим до подряпин, що підходить для щоденного носіння.

– містить 58,5% дорогоцінного металу, тоді як домішки роблять сплав твердішим і стійкішим до подряпин, що підходить для щоденного носіння. 18 каратів (750 проба) – частка чистого золота сягає 75%, тому матеріал дещо м'якший і зазвичай дорожчий – його часто використовують у виробах із коштовним камінням.

Ба більше, від співвідношення компонентів залежить і відтінок: що більше світлих домішок, то білішим виглядає сплав, тоді як високий вміст золота надає йому легкої жовтизни. А от після покриття родієм обидва варіанти мають практично однаковий вигляд.

До слова, аналогом в ювелірному мистецтві може стати срібло, яке коштує значно менше, але потребує ретельнішого догляду. Зокрема, із часом на поверхні прикрас з'являтиметься патина.