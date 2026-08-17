Чим відрізняються золоті сплави

Важливою є не лише естетичні якості, а й характеристики сплаву, від яких, зокрема, залежить міцність і придатність виробу до тривалого носіння. Детальніше про різні види дорогоцінного металу та їхні особливості розповіли у World Gold Council.

Наприклад, колір прикраси залежить від металів, які додають до чистого золота. Класичним і досі залишається жовтий варіант, однак насправді палітра значно ширша:

Біле золото отримують завдяки поєднанню з білими металами, зокрема паладієм або сріблом. Зазвичай виріб ще покривають родієм, аби зробити поверхню твердішою та надати їй блиску. Цікаво, що у США це найпопулярніший вибір для обручок.

отримують завдяки поєднанню з білими металами, зокрема паладієм або сріблом. Зазвичай виріб ще покривають родієм, аби зробити поверхню твердішою та надати їй блиску. Цікаво, що у США це найпопулярніший вибір для обручок. Рожевого відтінку можна досягти завдяки додаванню міді.

можна досягти завдяки додаванню міді. Синє, фіолетове та чорне золото зустрічається в продажу рідше. Такі незвичайні кольори здатні утворити патина або оксиди на поверхні сплаву, як-от оксид кобальту.

Окрім того, важливим показником є чистота золота, яку можуть позначати двома способами – у каратах або за допомогою проби.



Обручки з білого золота популярні в США / Фото Pexels

Яка різниця між каратами та пробами

Карати показують, яку частку з максимально можливих 24 становить чистий дорогоцінний метал, тоді як проба відображає його вміст у тисячних. На практиці це співвідношення виглядає так:

24-каратне золото вважають чистим, воно відповідає 999 пробі;

золото вважають чистим, воно відповідає 999 пробі; у 18-каратному частка становить 75%, що відповідає 750 пробі;

частка становить 75%, що відповідає 750 пробі; а в 14-каратному – близько 58,3%, тобто це звична 585 проба.

Нагадаємо, ювелірні вироби не належать до банківських металів. Для фізичних інвестицій у золото зазвичай обирають зливки найвищих проб із сертифікатом якості або спеціальні інвестиційні монети. Водночас важливо зберігати паковання та документи.