Чому срібло змішують з іншими металами

Срібло використовують уже тисячі років, а його характерний холодний сіро-білий відтінок і делікатний блиск зробили метал класикою ювелірного мистецтва. Однак у чистому вигляді воно досить м'яке, тож для прикрас найчастіше використовують сплав, який краще тримає форму та підходить для щоденного носіння, пояснюють експерти Гемологічного інституту Америки (GIA).

Одним із найвідоміших різновидів є стерлінгове срібло, тобто популярна 925 проба. Такий сплав містить 92,5% дорогоцінного металу та 7,5% інших компонентів, зокрема міді або нікелю, які можуть викликати алергічні реакції в деяких людей.

Серед інших стандартів – 999 проба, або Fine Silver, що містить 99,9% чистого срібла, а також 958 проба, відома як Britannia Silver.

Зауважимо, що з часом на поверхні виробу може природно утворюватися патина, що здатна підкреслювати його фактуру. До того ж іноді дизайнери навмисно окиснюють метал, надаючи йому темнішого відтінку та виразнішого контрасту.



Перстень зі срібла 925 проби з оксидованим оздобленням / Фото Pexels

Скільки коштує срібний брухт в Україні

У шухлядах нерідко роками припадають пилом старі каблучки, порвані ланцюжки, сережки без пари чи інші срібні речі, якими давно не користуються. Частину таких виробів можна здати як брухт, а виторг залежатиме від проби, ваги та поточної ціни.

Напередодні НБУ опублікував оновлене розпорядження, згідно з яким закупівельні ціни на дорогоцінний метал (без ПДВ) такі:

375 проба – 31,50 гривні за грам;

750 проба – 63 гривні за грам;

925 проба – 77,70 гривні за грам ;

; 999 проба – 83,92 гривні за грам.

Нагадаємо, а от найпоширеніша в Україні 585 проба золота є аналогом звичного для багатьох країн 14-каратного стандарту.