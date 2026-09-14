Що означають карати в золоті

Золото часто змішують з іншими металами, щоб змінити його властивості та надати потрібного відтінку. Залежно від складу сплав може бути не лише традиційно жовтим, а білим чи рожевим.

І саме карати допоможуть зрозуміти, яка частка дорогоцінного металу міститься в такому поєднанні, пояснила World Gold Council.

Каратність розраховують за шкалою від 1 до 24, де 24 карати відповідають практично чистому золоту. Відповідно, що нижчий показник, то менше дорогоцінного металу міститься у складі:

24 карати – 999 проба, близько 99,9% золота;

– 999 проба, близько 99,9% золота; 18 каратів – 750 проба, 75% золота і 25% інших металів;

– 750 проба, 75% золота і 25% інших металів; 14 каратів – популярна 585 проба, близько 58,5% золота;

– популярна 585 проба, близько 58,5% золота; 9 каратів – 375 проба, тобто лише 37,5% золота тощо.

До слова, мінімальна кількість каратів, за якої виріб офіційно можна називати золотим, відрізняється залежно від країни. У США нижня межа становить 10 каратів, у Франції, Австрії, Португалії та Великій Британії достатньо 9 каратів, а в Данії та Греції – лише 8.

Коли йдеться про діаманти та інше дорогоцінне каміння, цей показник характеризує вже не чистоту, а вагу: 1 карат дорівнює 0,2 грама. Натомість для золота основною одиницею ваги на світовому ринку є тройська унція. Вона становить 31,1034768 грама і потрібна, зокрема, під час визначення міжнародних цін на метал.