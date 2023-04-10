Штучний інтелект поглянув на мільярдерів по-новому
Індійський художник за допомогою штучного інтелекту створив портрети відомих мільярдерів, уявляючи найбагатших людей світу бідними.
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Цифровий художник Гокул Піллай використав програму штучного інтелекту Midjourney, щоб створити портрети Білла Гейтса, Марка Цукерберга, Воррена Баффета, Джеффа Безоса, Ілона Маска та Мукеша Амбані як "мільярдерів з нетрів".
- До прикладу співзасновник Microsoft Білл Гейтс став худорлявим старим чоловіком з оголеними грудьми, одягнений лише в сіру набедренну пов’язку.
- Натомість індійський мільярдер Амбані, який зазвичай носить костюми, змінив його на брудну футболку завеликого розміру.
Список мільярдерів змінився
- За даними Forbes, найбагатшою людиною світу є француз Бернар Арно з 223 мільярдами доларів. Він очолює групу компаній LVMH (це такі бренди як Christian Dior, Louis Vuitton та Moet & Chandon). Цікаво, що індійський цифровий художник не замовив його картинку в ШІ.
- На другому місці Ілон Маск з 183 мільярдами, а на третьому – Джефф Безос і його 123 мільярди доларів.
- До рейтингу Forbes потрапили також і українські мільярдери. Серед них Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Вадим Новинський, Костянтин Жеваго та партнер Коломойського Геннадій Боголюбов. А от сам Коломойський опинився в рейтингу, але вже як громадянин Ізраїлю.