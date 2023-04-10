Штучний інтелект поглянув на мільярдерів по-новому

Індійський художник за допомогою штучного інтелекту створив портрети відомих мільярдерів, уявляючи найбагатших людей світу бідними.

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Цифровий художник Гокул Піллай використав програму штучного інтелекту Midjourney, щоб створити портрети Білла Гейтса, Марка Цукерберга, Воррена Баффета, Джеффа Безоса, Ілона Маска та Мукеша Амбані як "мільярдерів з нетрів".

До прикладу співзасновник Microsoft Білл Гейтс став худорлявим старим чоловіком з оголеними грудьми, одягнений лише в сіру набедренну пов’язку.

став худорлявим старим чоловіком з оголеними грудьми, одягнений лише в сіру набедренну пов’язку. Натомість індійський мільярдер Амбані, який зазвичай носить костюми, змінив його на брудну футболку завеликого розміру.

Список мільярдерів змінився