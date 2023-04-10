Искусственный интеллект взглянул на миллиардеров по-новому
Индийский художник с помощью искусственного интеллекта создал портреты известных миллиардеров, представляя богатейших людей мира бедными.
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Цифровой художник Гокул Пиллай использовал программу искусственного интеллекта Midjourney, чтобы создать портреты Билла Гейтса, Марка Цукерберга, Уоррена Баффета, Джеффа Безоса, Илона Маска и Мукеша Амбани как "миллиардеров из трущоб".
- К примеру соучредитель Microsoft Билл Гейтс стал худощавым стариком с обнаженной грудью, одет лишь в серую набедренную повязку.
- Зато индийский миллиардер Амбани, который обычно носит костюмы, сменил его на грязную футболку слишком большого размера.
Список миллиардеров изменился
- По данным Forbes, самым богатым человеком мира является француз Бернар Арно с 223 миллиардами долларов. Он возглавляет группу компаний LVMH (это такие бренды как Christian Dior, Louis Vuitton и Moet & Chandon). Интересно, что индийский цифровой художник не заказал его картинку в ИИ.
- На втором месте Илон Маск со 183 миллиардами, а на третьем – Джефф Безос и его 123 миллиарда долларов.
- В рейтинг Forbes попали также и украинские миллиардеры. Среди них – Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Вадим Новинский, Константин Жеваго и партнер Коломойского Геннадий Боголюбов. А сам Коломойский оказался в рейтинге, но уже как гражданин Израиля.