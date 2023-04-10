Искусственный интеллект взглянул на миллиардеров по-новому

Индийский художник с помощью искусственного интеллекта создал портреты известных миллиардеров, представляя богатейших людей мира бедными.

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Цифровой художник Гокул Пиллай использовал программу искусственного интеллекта Midjourney, чтобы создать портреты Билла Гейтса, Марка Цукерберга, Уоррена Баффета, Джеффа Безоса, Илона Маска и Мукеша Амбани как "миллиардеров из трущоб".

К примеру соучредитель Microsoft Билл Гейтс стал худощавым стариком с обнаженной грудью, одет лишь в серую набедренную повязку.

стал худощавым стариком с обнаженной грудью, одет лишь в серую набедренную повязку. Зато индийский миллиардер Амбани, который обычно носит костюмы, сменил его на грязную футболку слишком большого размера.

Список миллиардеров изменился