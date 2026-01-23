Базова соціальна допомога в Дії: хто та на які виплати може розраховувати

Держава в пошуку варіантів для підтримки українців, зокрема малозабезпечених сімей. Планується об'єднати кілька видів допомоги в одну державну, що наразі випробовують через пілотний проєкт.

Яку допомогу можуть оформити українці?

Про те, як оформити нову допомогу, хто може на неї претендувати та скільки додаткових коштів можна отримати, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

В Україні триває експериментальний проєкт базової соціальної допомоги для сімей із низькими доходами. Проєкт передбачає щомісячні виплати та об'єднує 5 видів держдопомоги в одну суттєву державну підтримку.

Особливості такого формату в тому, що це єдина виплата, яка надається на всю сім'ю щомісячно, замість кількох окремих. Допомогу призначають на 6 місяців із можливістю продовження. Загалом проєкт триватиме 2 роки.

Зверніть увагу! Держава надає право вибору: за бажанням можна перейти на базову соціальну допомогу або залишити ті види допомоги, які призначили раніше.

Як і де подати заяву?

Щоб оформити допомогу можна звернутися у сервісні центри Пенсійного фонду або зробити це онлайн через Дію. Необхідні документи: ID-паспорт або закордонний паспорт та індивідуальний податковий номер.

Алгоритм подання заяви в Дії:

оновити застосунок та авторизуватись;

перейти: Сервіси – Допомога від держави – Базова соціальна допомога;

ознайомитись з інформацією про розрахунок допомоги;

подати заявку та обрати Дія.Картку;

підписати заяву Дія.Підписом і запросити підписи усіх повнолітніх членів сім'ї.

Після цього чекайте на повідомлення зі схваленням.

Важливо! Заява фактично подається двічі. Спочатку це заява про намір отримати допомогу. Тут зазначаються особисті та контактні дані заявника, інформація про всіх членів сім'ї. Пізніше, якщо сім'я погоджується на розрахований розмір виплат, уповноважений представник підпише наступну заяву про призначення відповідної допомоги.

На які гроші можна розраховувати?

Розмір допомоги визначається індивідуально. Базова величина – 4,5 тисячі гривень на людину. Суму визначають як різницю між загальною базовою величиною для сім'ї та її середньомісячним доходом.

Якщо розглядати на прикладі, коли сім'я з чотирьох осіб має дохід 10 тисяч гривень і розрахункова сума становить 16 650 гривень, то розмір допомоги на місяць буде 6 650 гривень.

Окрім того, допомога розраховується залежно від того, хто подавав заяву, який вік у членів сім'ї та чи має хтось інвалідність:

100% базової величини – для першого члена сім'ї (уповноваженого представника, який подав заяву на призначення допомоги);

100% – для кожної дитини віком до 18 років, а також для людей з інвалідністю I або II групи;

70% базової величини – для кожного наступного члена сім'ї.

Зверніть увагу! Для тих, хто має право на пенсію за віком або досягли 60 років, але не мають достатнього страхового стажу, розмір базової соціально допомоги розраховується пропорційно їхньому стажу.

Яку ще допомогу можна буде оформити через Дію у 2026 році?

Оксана Жолнович, ексміністерка соцполітики розповіла в ефірі Громадського радіо, що з нового року в Україні запрацювала нова система допомоги сім'ям з дітьми.

Йдеться про підтримку на дитину до року в розмірі 7 тисяч гривень. Це допомога від держави на догляд за дитиною. Жолнович зазначила, що в документах, нормативних актах і постанові написано про можливість використання Дії для звернення по такий вид допомоги. Проте наразі ця функція в застосунку недоступна.

Програми за одну ніч не пишуться, і відповідно зараз ця опція в Дії поки не працює. Я думаю, що мала б вона бути пріоритетною, і дуже сподіваюся, що Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством соціальної політики та єдності пришвидшать розробку нового програмного забезпечення, щоб це можна було реалізувати онлайн через Дію,

– додала Жолнович.

Які виплати будуть доступні для українців у 2026 році?

З 1 лютого 2026 року в Україні діти внутрішньо переміщених осіб отримуватимуть щомісячну допомогу в розмірі 3 тисяч гривень. Верховна Рада нині працює над підвищенням рівня доходу для внутрішньо переміщених осіб до не менш як 10 380 гривень.

Зокрема в Україні надається допомога жінкам за вагітності та на пологи. Однак все залежить від того, чи є людина застрахованою або незастрахованою в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Тривалість допомоги однакова для всіх: 70 днів до пологів і 56 днів після. Можливий варіант – 70 днів після пологів у разі ускладнень чи народження двох і більше дітей.