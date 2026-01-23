Базовая социальная помощь в "Дії": кто и на какие выплаты может рассчитывать

Государство в поиске вариантов для поддержки украинцев, в частности малообеспеченных семей. Планируется объединить несколько видов помощи в одну государственную, что сейчас испытывают через пилотный проект.

Какую помощь могут оформить украинцы?

О том, как оформить новую помощь, кто может на нее претендовать и сколько дополнительных средств можно получить, сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Смотрите также Можно оформить в Дії или в ПФУ: какие выплаты украинцы могут получить в 2026 году

В Украине продолжается экспериментальный проект базовой социальной помощи для семей с низкими доходами. Проект предусматривает ежемесячные выплаты и объединяет 5 видов госпомощи в одну существенную государственную поддержку.

Особенности такого формата в том, что это единственная выплата, которая предоставляется на всю семью ежемесячно, вместо нескольких отдельных. Помощь назначают на 6 месяцев с возможностью продления. В целом проект продлится 2 года.

Обратите внимание! Государство предоставляет право выбора: по желанию можно перейти на базовую социальную помощь или оставить те виды помощи, которые назначили ранее.

Как и где подать заявление?

Чтобы оформить помощь можно обратиться в сервисные центры Пенсионного фонда или сделать это онлайн через "Дію". Необходимые документы: ID-паспорт или загранпаспорт и индивидуальный налоговый номер.

Алгоритм подачи заявления в "Дії":

обновить приложение и авторизоваться;

перейти: Сервисы – Помощь от государства – Базовая социальная помощь;

ознакомиться с информацией о расчете помощи;

подать заявку и выбрать Дія.Карту;

подписать заявление Дія.Подписью и запросить подписи всех совершеннолетних членов семьи.

После этого ожидайте сообщения с одобрением.

Важно! Заявление фактически подается дважды. Сначала это заявление о намерении получить помощь. Здесь указываются личные и контактные данные заявителя, информация обо всех членах семьи. Позже, если семья соглашается на рассчитанный размер выплат, уполномоченный представитель подпишет следующее заявление о назначении соответствующей помощи.

На какие деньги можно рассчитывать?

Размер помощи определяется индивидуально. Базовая величина – 4,5 тысячи гривен на человека. Сумму определяют как разницу между общей базовой величиной для семьи и ее среднемесячным доходом.

Если рассматривать на примере, когда семья из четырех человек имеет доход 10 тысяч гривен и расчетная сумма составляет 16 650 гривен, то размер помощи в месяц будет 6 650 гривен.

Кроме того, помощь рассчитывается в зависимости от того, кто подавал заявление, какой возраст у членов семьи и имеет ли кто-то инвалидность:

100% базовой величины – для первого члена семьи (уполномоченного представителя, который подал заявление на назначение помощи);

100% – для каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также для людей с инвалидностью I или II группы;

70% базовой величины – для каждого следующего члена семьи.

Обратите внимание! Для тех, кто имеет право на пенсию по возрасту или достигли 60 лет, но не имеют достаточного страхового стажа, размер базовой социально помощи рассчитывается пропорционально их стажу.

Какую еще помощь можно будет оформить через "Дію" в 2026 году?

Оксана Жолнович, экс-министр соцполитики рассказала в эфире Общественного радио, что с нового года в Украине заработала новая система помощи семьям с детьми.

Речь идет о поддержке на ребенка до года в размере 7 тысяч гривен. Это помощь от государства на уход за ребенком. Жолнович отметила, что в документах, нормативных актах и постановлении написано о возможности использования "Дії" для обращения за такой вид помощи. Однако пока эта функция в приложении недоступна.

Программы за одну ночь не пишутся, и соответственно сейчас эта опция в "Дії" пока не работает. Я думаю, что должна была бы она быть приоритетной, и очень надеюсь, что Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством социальной политики и единства ускорят разработку нового программного обеспечения, чтобы это можно было реализовать онлайн через "Дію",

– добавила Жолнович.

Какие выплаты будут доступны для украинцев в 2026 году?

С 1 февраля 2026 года в Украине дети внутренне перемещенных лиц будут получать ежемесячное пособие в размере 3 тысяч гривен. Верховная Рада сейчас работает над повышением уровня дохода для внутренне перемещенных лиц до не менее 10 380 гривен.

В частности, в Украине предоставляется помощь женщинам по беременности и на роды. Однако все зависит от того, является ли человек застрахованным или незастрахованным в системе общеобязательного государственного социального страхования. Продолжительность помощи одинакова для всех: 70 дней до родов и 56 дней после. Возможен вариант – 70 дней после родов в случае осложнений или рождения двух и более детей.