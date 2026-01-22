Яка допомога надається по вагітності та пологах у 2026 році?

Про різницю у підтримці розповіли у Пенсійному фонді України.

Річ у тім, що допомога за застраховану жінку (тобто ту, яка сплачує ЄСВ або за яку роботодавець сплачує ЄСВ), є нормативно врегулюванню та передбачена Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Підстави для надання допомоги ж сформовані на основі медичного висновку листка непрацездатності.

Водночас підтримка незастрахованій жінці (зокрема неповнолітній) по вагітності та пологам прописана у Законі України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми". Її надають на основі сформованого медичного про тимчасову непрацездатність у категорії "Вагітність та пологи".

Водночас тривалість допомоги є однаковою:

до пологів – 70 календарних днів;

після пологів – 56 календарних днів (у разі ускладнених пологів або народження двох і більше дітей – 70).

Крім того, жінкам, віднесеним до 1 – 3 категорії осіб, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС, допомога виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 календарних днів – до пологів і 90 – після пологів).

Важливо! Допомога обчислюється сумарно та призначається жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

Як же визначається розмір допомоги? Якщо жінка застрахована, то їй надається підтримка у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу), обчисленої відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, і не залежить від страхового стажу.

Якщо людина є працівником або гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті, то допомога надається в розмірі заробітної плати (доходу) такої особи, з якого фактично сплачено страхові внески, незалежно від страхового стажу.

Сума допомоги у розрахунку на місяць:

не повинна перевищувати розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески; не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Щодо незастрахованих жінок: у 2026 році допомога надається в розмірі 7 000 гривень, із розрахунку на місяць. З 2027 року розмір допомоги встановлюється законом про Державний бюджет України.

Як виплачується допомога?

Застрахованим жінкам виплачується допомога на підставі заяви-розрахунку, поданого до Пенсійного фонду. Подавати її слід у найближчий строк після дня призначення, який установлений для виплати зарплати. Або ж одразу після надходження на його рахунок коштів від ПФУ.

Незастрахованим українкам виплата здійснюється Пенсійним фондом на зазначений у заяві поточний рахунок зі спеціальним режимом використання. До нього має бути емітовано електронний платіжний засіб "Дія.Картка", відкритий в уповноваженому банку.

Нагадаємо, що в Україні зросла виплата при народженні дитини. З 1 січня вона становить 50 тисяч гривень. Про це писали у Дії.

Подати заяву може один із батьків або опікунів, з ким дитина постійно живе. А якщо дитина народилась за кордоном, то потрібно надати офіційні документи про народження щодо країни перебування до Пенсійного фонду.

Зверніть увагу! Дітям, які народилися до 1 січня 2026 року, допомога становить 41 280 гривень – 10 320 гривень одразу та решта 30 960 гривень по 860 гривень щомісяця протягом 36 місяців.

Які ще виплати передбачені в Україні?