Що таке нафтовий барель та скільки там літрів насправді

Як правило, об'єми нафти вимірюють в барелях. Це надзвичайно зручний спосіб. Адже, таким чином розрахунки стають простіші та зрозуміліші.

Скільки літрів в 1 барелі?

Барелем називають спеціальну одиницю вимірювання. Спочатку її використовували виключно в системі англійських мір, повідомляє Energy Education.

Згодом цей термін поширився далі. Саме, завдяки барелю найчастіше вимірюють обсяги нафти та нафтопродуктів. Якщо переводити на інші одиниці вимірювання, вийде, що:

1 барель це майже 159 літрів нафти;

або ж – 42 галони.

Що можна отримати з 1 бареля нафти?

З 1 бареля нафти можна отримати значну кількість продукції:

85 – 102 літри бензину (залежить від октанового числа);

25 – 30 літрів дизелю;

20 – 25 літрів авіаційного пального;

9 – 11 літрів нафтопереробного газу;

8 – 10 літрів нафтового коксу;

5 – 7 літрів мазуту;

4 – 5 літрів скрапленого газу;

1 літр – моторної оливи.

Цікаво, що інколи нафту вимірюють в тоннах. Наприклад, так сировину продають на внутрішньому російському ринку.

В 1 тонні нафти приблизно – 7,3 – 7,6 бареля нафти. Точне число залежить від щільності сировини, повідомляє ресурс ham.sepp.

Що відбувається на ринку нафти зараз?