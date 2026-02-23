Укр Рус
23 лютого, 06:00
2

Що таке нафтовий барель та скільки там літрів насправді

Анастасія Зорик
Основні тези
  • 1 барель нафти містить приблизно 159 літрів або 42 галони.
  • З 1 бареля нафти можна отримати від 85 до 102 літрів бензину.

Як правило, об'єми нафти вимірюють в барелях. Це надзвичайно зручний спосіб. Адже, таким чином розрахунки стають простіші та зрозуміліші.

Скільки літрів в 1 барелі?

Барелем називають спеціальну одиницю вимірювання. Спочатку її використовували виключно в системі англійських мір, повідомляє Energy Education.

Згодом цей термін поширився далі. Саме, завдяки барелю найчастіше вимірюють обсяги нафти та нафтопродуктів. Якщо переводити на інші одиниці вимірювання, вийде, що:

  • 1 барель це майже 159 літрів нафти;
  • або ж – 42 галони.

Що можна отримати з 1 бареля нафти?

З 1 бареля нафти можна отримати значну кількість продукції:

  • 85 – 102 літри бензину (залежить від октанового числа);
  • 25 – 30 літрів дизелю;
  • 20 – 25 літрів авіаційного пального;
  • 9 – 11 літрів нафтопереробного газу;
  • 8 – 10 літрів нафтового коксу;
  • 5 – 7 літрів мазуту;
  • 4 – 5 літрів скрапленого газу;
  • 1 літр – моторної оливи.

Цікаво, що інколи нафту вимірюють в тоннах. Наприклад, так сировину продають на внутрішньому російському ринку. 

В 1 тонні нафти приблизно – 7,3 – 7,6 бареля нафти. Точне число залежить від щільності сировини, повідомляє ресурс ham.sepp.

Що відбувається на ринку нафти зараз?

  • Індія різко скорочує закупівлі російської нафти. Це відбувається в рамках імовірної торгівельної угоди Нью-Делі з Вашингтоном.

  • Відмова від російської сировини це умова США. Водночас Вашингтон скоротив тарифи для Індії. Натомість російську нафту активно купує Китай.

  • Словаччина та Угорщина наразі отримують нафту через Хорватію. Адже нафтопровід "Дружба" уражено під час атаки Росії на Україну. У теперешный час там триває ремонт.