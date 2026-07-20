Как можно переработать баррель нефти

После добычи нефть транспортируется на специальные заводы, где происходит ее дальнейшая переработка. В Управлении энергетической информации профильного министерства США разъяснили подробности.

Прежде всего стоит отметить, что один нефтяной баррель – это 42 галлона, или почти 159 литров сырья. Однако из такого объема обычно получают несколько больше готовых нефтепродуктов – около 45 галлонов, то есть чуть более 170 литров.

Это объясняется так называемым технологическим приростом, ведь в процессе переработки тяжелые компоненты расщепляются на более легкие.

Интересно, что выход отдельных видов топлива и другой продукции не является постоянным. Заводы в США могут изменять соотношение в зависимости от рыночного спроса, а также для максимизации прибыльности своей работы. Однако в среднем из барреля сырья добывают 19 – 20 галлонов бензина, то есть 72 – 76 литров.

Напомним, что крупнейшие запасы "черного золота" находятся в Венесуэле. Эта страна Южной Америки владеет около 18% мирового объема нефти, речь идет о 303 – 304 миллиардах баррелей.

Поэтому неудивительно, что накануне этим государством заинтересовался Дональд Трамп. По сообщениям СМИ, хозяин Белого дома якобы серьезно рассматривал возможность сделать его 51-м штатом, а также даже публиковал соответствующую карту. Кроме того, ранее политик шутил, что будет баллотироваться в президенты Венесуэлы.